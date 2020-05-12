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12.05.2020 09:35
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Индекс самоизоляции и пробки показывают: Петербург пока не вернулся к «жизни до короны»

Хотя в России завершился 1,5-месячный нерабочий период, пробки и индекс самоизоляции в Петербурге утром 12 мая к «докоронавирусному» уровню пока не вернулись.

Загруженность дорог к 8:40 достигла 3 баллов, а после 9 снизилась до 2. В обычное время утренний максимум составлял 5–6 баллов, а в апреле чаще всего — 2 балла. Индекс самоизоляции к 9:10 снизился до 2,7 балла. Он падает не намного быстрее, чем в предыдущий «будний» день, 8 мая:

  • на 6:50 — 4,5 балла;
  • на 8:10 — 3,4 балла;
  • на 8:20 — 3,2 балла (8 мая — 3,4);
  • на 8:40 — 3 балла (8 мая — 3,2);
  • на 9:01 — 2,8 (8 мая — 2,9);
  • на 9:20 — 2,6.
Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?ll=46.072147%2C56.759284&amp;z=4.2" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Скриншот из yandex.ru/maps/covid19/isolation

По данным на 9:10, Санкт-Петербург занимает второе место после Москвы в списке 15 городов-миллионников по индексу самоизоляции. Однако надо подчеркнуть, что самое показательное время для индекса — после полудня, когда он обычно достигает минимума.

Вчера, 11 мая, индекс самоизоляции в Петербурге составил 2,9 балла. Это не минимальный показатель для выходного, столько же было 5 мая, то есть нельзя сказать, что петербуржцы соблюдали самоизоляцию намного хуже, чем прежде.

Скриншоты из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/company/researches/2020/podomam" class="_">yandex.ru/company/researches/2020/podomam</a>
Скриншоты из yandex.ru/company/researches/2020/podomam

Россия также удержалась на уровне 4–5 мая — 2,8 балла по итогам дня. В Москве индекс упал до 3,2 балла, что на 0,1 меньше, чем 5 мая.

В целом по России индекс самоизоляции вчера был на 2,2 балла выше, чем в понедельник первой недели марта. Самая сильная разница зафиксирована в Москве (+2,8 балла), Ростове-на-Дону (+2,5 балла) и Санкт-Петербурге (+2,4 балла).

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?ll=46.072147%2C56.759284&amp;z=4.2" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Скриншот из yandex.ru/maps/covid19/isolation
Скриншоты из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/company/researches/2020/podomam" class="_">yandex.ru/company/researches/2020/podomam</a>
Скриншоты из yandex.ru/company/researches/2020/podomam

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Комментарии (2)

Антон Смирнов
Редакция, почему не проверяете материал и вводите в заблуждение читателей? В СПб режим ограничений продлен до 31 мая согласно Постановлению Правительства СПб №121.
footballer12
1. Вы задолбали со своим индексом.
2. Дофига и больше организаций не открылось и курят бамбук до июня, очередное спасибо усам.
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