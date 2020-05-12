Индекс самоизоляции и пробки показывают: Петербург пока не вернулся к «жизни до короны»
Хотя в России завершился 1,5-месячный нерабочий период, пробки и индекс самоизоляции в Петербурге утром 12 мая к «докоронавирусному» уровню пока не вернулись.
Загруженность дорог к 8:40 достигла 3 баллов, а после 9 снизилась до 2. В обычное время утренний максимум составлял 5–6 баллов, а в апреле чаще всего — 2 балла. Индекс самоизоляции к 9:10 снизился до 2,7 балла. Он падает не намного быстрее, чем в предыдущий «будний» день, 8 мая:
- на 6:50 — 4,5 балла;
- на 8:10 — 3,4 балла;
- на 8:20 — 3,2 балла (8 мая — 3,4);
- на 8:40 — 3 балла (8 мая — 3,2);
- на 9:01 — 2,8 (8 мая — 2,9);
- на 9:20 — 2,6.
По данным на 9:10, Санкт-Петербург занимает второе место после Москвы в списке 15 городов-миллионников по индексу самоизоляции. Однако надо подчеркнуть, что самое показательное время для индекса — после полудня, когда он обычно достигает минимума.
Вчера, 11 мая, индекс самоизоляции в Петербурге составил 2,9 балла. Это не минимальный показатель для выходного, столько же было 5 мая, то есть нельзя сказать, что петербуржцы соблюдали самоизоляцию намного хуже, чем прежде.
Россия также удержалась на уровне 4–5 мая — 2,8 балла по итогам дня. В Москве индекс упал до 3,2 балла, что на 0,1 меньше, чем 5 мая.
В целом по России индекс самоизоляции вчера был на 2,2 балла выше, чем в понедельник первой недели марта. Самая сильная разница зафиксирована в Москве (+2,8 балла), Ростове-на-Дону (+2,5 балла) и Санкт-Петербурге (+2,4 балла).