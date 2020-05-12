Хотя в России завершился 1,5-месячный нерабочий период, пробки и индекс самоизоляции в Петербурге утром 12 мая к «докоронавирусному» уровню пока не вернулись.

Загруженность дорог к 8:40 достигла 3 баллов, а после 9 снизилась до 2. В обычное время утренний максимум составлял 5–6 баллов, а в апреле чаще всего — 2 балла. Индекс самоизоляции к 9:10 снизился до 2,7 балла. Он падает не намного быстрее, чем в предыдущий «будний» день, 8 мая: