Аппарат искусственной вентиляции легких в больнице Святого Георгия вспыхнул на глазах у врача
Пожар в больнице Святого Георгия в Петербурге начался с аппарата искусственной вентиляции легких, который вспыхнул прямо на глазах у врача. Так доложили на месте ЧП губернатору Александру Беглову. Видео появилось на его странице «ВКонтакте» 12 мая.
«Палатная система. На глазах у врача аппарат загорелся. 15 квадратных метров площадь пожара была. Кислород», — рассказали Беглову.
пресс-служба администрации Петербурга
Напомним, что в результате возгорания в больнице на Северном проспекте, 1, ранним утром погибли четверо мужчин и одна женщина. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».