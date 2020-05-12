Пожар в больнице Святого Георгия в Петербурге начался с аппарата искусственной вентиляции легких, который вспыхнул прямо на глазах у врача. Так доложили на месте ЧП губернатору Александру Беглову. Видео появилось на его странице «ВКонтакте» 12 мая.



«Палатная система. На глазах у врача аппарат загорелся. 15 квадратных метров площадь пожара была. Кислород», — рассказали Беглову.