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При пожаре в больнице Св.Георгия погибли пациенты

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12.05.2020 12:24
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Аппарат искусственной вентиляции легких в больнице Святого Георгия вспыхнул на глазах у врача

Пожар в больнице Святого Георгия в Петербурге начался с аппарата искусственной вентиляции легких, который вспыхнул прямо на глазах у врача. Так доложили на месте ЧП губернатору Александру Беглову. Видео появилось на его странице «ВКонтакте» 12 мая.

«Палатная система. На глазах у врача аппарат загорелся. 15 квадратных метров площадь пожара была. Кислород», — рассказали Беглову.

пресс-служба администрации Петербурга

Напомним, что в результате возгорания в больнице на Северном проспекте, 1, ранним утром погибли четверо мужчин и одна женщина. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (15)

260569221
Ну все... сейчас повесят все на Штаты.... мол сам Трамп прислал эти аппараты
ШIШ
Проклятая больница. Но корень проблемы известен всем кто лежал в наших больницах мёд. Персонал берёт суточные дежурства и по ночам спит закрываясь ещё в своих дежурках от больных иногда за бронированной дверью. Деньги капают , чего не поспать. Вообще то им платят за сон или работу ? Следует понять. Вот отсюда и ноги проблемы. Возгорания аппаратуры и короткие замыкания возможны всегда. ПОЗОР ГИБЕЛЬ ЛЮДЕЙ ДОВЕРИВШИХСЯ ОТВЕТСВЕННОЙ МЕДИЦИНЕ у нас как в больницах так и домах престарелых и других беспомощных. И
ТО РЕГУЛЯРНО ! Ибо система позволяющая спать дежурным. Отсюда все смерти
Kuzma
оптимизация медицины обязана расшириться - теперь с врачом должен находиться пожарник.
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