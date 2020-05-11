Новыми жертвами коронавируса в Петербурге стали две пенсионерки и медсестра

Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа, тяжелых форм других ОРВИ и COVID-19 сообщила подробности о жертвах коронавирусной инфекции, которые пополнили статистику 11 мая.

Новые смерти принесли Городская многопрофильная больница № 2 и Боткина, где скончались пациентки 86 и 69 лет. Обе имели ряд хронических заболеваний, в том числе ожирение и сердечно-сосудистую патологию.

Кроме того, комиссия установила связь между заражением и смертью медицинской сестры одной из городских поликлиник. В комздраве уточнили, что женщина скончалась в Покровской больнице.