Новыми жертвами коронавируса в Петербурге стали две пенсионерки и медсестра
Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа, тяжелых форм других ОРВИ и COVID-19 сообщила подробности о жертвах коронавирусной инфекции, которые пополнили статистику 11 мая.
Новые смерти принесли Городская многопрофильная больница № 2 и Боткина, где скончались пациентки 86 и 69 лет. Обе имели ряд хронических заболеваний, в том числе ожирение и сердечно-сосудистую патологию.
Кроме того, комиссия установила связь между заражением и смертью медицинской сестры одной из городских поликлиник. В комздраве уточнили, что женщина скончалась в Покровской больнице.
В списке памяти медиков, которые умерли во время пандемии, указана одна медсестра поликлиники из Петербурга, ей было 58 лет.
В городе на сегодняшний день выявлено 7 711 заболевших, 1 681 выздоровели, 56 человек скончались.