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11.05.2020 14:54
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Новыми жертвами коронавируса в Петербурге стали две пенсионерки и медсестра

Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа, тяжелых форм других ОРВИ и COVID-19 сообщила подробности о жертвах коронавирусной инфекции, которые пополнили статистику 11 мая.

Новые смерти принесли Городская многопрофильная больница № 2 и Боткина, где скончались пациентки 86 и 69 лет. Обе имели ряд хронических заболеваний, в том числе ожирение и сердечно-сосудистую патологию.

Кроме того, комиссия установила связь между заражением и смертью медицинской сестры одной из городских поликлиник. В комздраве уточнили, что женщина скончалась в Покровской больнице.

В списке памяти медиков, которые умерли во время пандемии, указана одна медсестра поликлиники из Петербурга, ей было 58 лет.

В городе на сегодняшний день выявлено 7 711 заболевших, 1 681 выздоровели, 56 человек скончались.

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