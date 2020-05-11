В Петербурге подтвердили три новые смерти от коронавируса. Число жертв в России превысило 2 тысячи

Ещё трое пациентов петербургских больниц скончались от коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные портала «Стопкоронавирус» на 11 мая.

Согласно обновлённой статистике, в Петербурге за весь период пандемии зарегистрировано уже 56 умерших. В городском комитете по здравоохранению «Фонтанке» подтвердили, что за последние сутки выявлены три летальных исхода от COVID-19.

Всего по России за день зарегистрировано 98 смертей, 56 из них приходится на Москву, ещё 14 скончались в Московской области, пятеро - в Брянской области. Петербург занимает третье место по суточному приросту новых случаев коронавируса. В городе на сегодняшний день выявлено 7 711 заболевших, 1 681 выздоровели.