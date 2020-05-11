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11.05.2020 11:20
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Петербуржцы дважды за сутки совершали набеги на продуктовые. Охранников обходили с помощью кулаков и ножа

Петербуржцы продолжают преступные вылазки в магазины. Собираясь на охоту за продуктами, горожане не забывают про оружие.

Как стало известно «Фонтанке» 11 мая, накануне около 17.00 в магазине «Светофор» на проспекте Александровской Фермы двое мужчин в тёмной одежде загрузили тележку продуктами и попытались провезти её мимо кассы. Манёвр заметил 60-летний охранник. Он встал на пути недобросовестных покупателей, но увидел нож и ретировался. Содержимое тележки перекочевало в багажник «Хёндэ Солярис», автомобиль уехал.

Транспорт остановил наряд ППС после полуночи на улице Крыленко. В отделение отправился 49-летний приезжий из Азербайджана.

Накануне днём с не желающими платить клиентами столкнулись и в «Дикси» на улице Ленсовета. С полок пропали шоколадки на сумму 1653 рубля. Заступившегося за сладкое охранника покупатели ликвидировали с помощью кулаков, затем сели в «десятку» и уехали.

Преступный «ВАЗ» заметили около семи вечера на Кронштадтской площади. Полицейские задержали девушек 16 и 17 лет и троих ухажёров в возрасте от 24 до 27 лет.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти отметили, что по обоим эпизодам решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В конце апреля в Шушарах трое кавалеров вынесли из «Ленты» мартини и постельное бельё.

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Комментарии (8)

PROM
пусть посидят, там бесплатно кормят
Макс Никольский
это только 2 случая из десятков. и в сводку эти имбицилы попали только потому, что не догадались надеть маски на автомобильные номера при подъезде к магазинам.... так что, будет масочно-бандитский петербург, вот прямо таки завтра: с 12го -режим всеобщей неопознаваемости, и, следовательно, безнаказанности....
129958588
То ли еще будет!Бандитский Петербург ждёт нас на долгие годы если не будет работы.Но лучше бандитский,чем носить маски...
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