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25.04.2020 10:38
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Романтическая кража в Шушарах. Трое кавалеров вынесли из гипермаркета постельное бельё и бутылки мартини

Реквизит для романтической встречи с дамой искали воры в гипермаркете Пушкинского района Петербурга. Судя по количеству украденного, свидание рискует перерасти в запой.

Как стало известно «Фонтанке» 25 апреля, накануне ночью в «Ленту» на Московском шоссе зашли трое приятелей. Компанию объединяли спортивный стиль одежды и наличие густой растительности на лице. Несмотря на брутальный внешний вид, мужчин заинтересовали товары с романтическим уклоном. С полок они взяли три комплекта постельного белья, 38 бутылок мартини, а также подарок для дамы — выпрямитель волос. Товары уложили в рюкзак, через эвакуационный выход покинули магазин, сели в чёрный «Киа» и уехали. С сообщением о краже в полицию обратилась сотрудница гипермаркета.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников, добавили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Комментарии (3)

Magdalina
Аххахаааа и правда романтические воришки , свечи забыли прихватить ))))
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