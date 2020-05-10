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10.05.2020 11:58
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Петербуржец не стал дожидаться салютных залпов, открыв стрельбу с балкона. День Победы для него закончился в полиции

За несколько часов до праздничного салюта в честь Дня Победы в Невском районе Петербурга раздались звуки стрельбы. Встревоженные горожане обратились в полицию.

Как стало известно «Фонтанке» 10 мая, накануне вечером полицейским поступило сообщение от жительницы улицы Крыленко, которая заявила, что в соседнем доме кто-то стреляет с балкона. Те отправились по указанному адресу, где выяснили, что шуметь мог 46-летний петербуржец.

На него, как удалось установить, зарегистрировано охотничье ружье. Дверь в квартиру, где проживает владелец оружия, сперва никто не открыл.

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в результате оперативно-разыскных мероприятий предполагаемого стрелка доставили в полицию для разбирательств. Возбуждено уголовное дело по 213-й статье УК РФ (хулиганство). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

© Фонтанка.Ру

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