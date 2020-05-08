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08.05.2020 22:54
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«Я не люблю, когда используют неформальную лексику». Беглов объяснил, почему удаляются комментарии на его странице «ВКонтакте»

Губернатор Петербурга Александр Беглов объяснил, почему некоторые комментарии периодически удаляются под публикациями на его официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Ко мне периодически обращаются с вопросами о том, что некоторые комментарии под публикациями удаляются. Согласитесь, если сообщение содержит оскорбления, оно не должно оставаться на всеобщем обозрении. Я не люблю, когда используют неформальную лексику, тем более, на моей личной страничке! Искренне считаю, что такая манера общения недопустима для петербуржцев», — сообщается на странице Беглова «ВКонтакте» вечером 8 мая.

Все жалобы и предложения пользователей соцсети поступают в систему инцидент-менеджмент, которая фиксирует сообщение в момент его публикации и далее направляет для решения специалистам, даже в случае удаления, заверил губернатор.

Этому заявлению градоначальника предшествовала жалоба петербурженки на условия содержания пациентов с пневмониями и коронавирусом в «Ленэкспо» на Васильевском острове. По словам горожанки, она направила ее губернатору Александру Беглову в социальной сети «ВКонтакте, но ее добавили в черный список. Ситуацию во временном госпитале позже прокомментировали в комитете по здравоохранению.

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Комментарии (27)

Al20
Куча ботов лижущих его превосходительство. Вся критика идёт под нож. Но у Собянина гораздо веселее, там его матом посылают через раз, толку правда никакого,не там не тут
Qqq1
Давненько написала отзыв по поводу плохой уборки улиц ,(нецензурных изречений не было), но сразу попала в чёрный список, «правда глаза колет» не любят правдивые отзывы на губернаторской странице.
VladimirPu
Изыди усатый!
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