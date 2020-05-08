«Ко мне периодически обращаются с вопросами о том, что некоторые комментарии под публикациями удаляются. Согласитесь, если сообщение содержит оскорбления, оно не должно оставаться на всеобщем обозрении. Я не люблю, когда используют неформальную лексику, тем более, на моей личной страничке! Искренне считаю, что такая манера общения недопустима для петербуржцев», — сообщается на странице Беглова «ВКонтакте» вечером 8 мая.

Губернатор Петербурга Александр Беглов объяснил, почему некоторые комментарии периодически удаляются под публикациями на его официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Все жалобы и предложения пользователей соцсети поступают в систему инцидент-менеджмент, которая фиксирует сообщение в момент его публикации и далее направляет для решения специалистам, даже в случае удаления, заверил губернатор.



Этому заявлению градоначальника предшествовала жалоба петербурженки на условия содержания пациентов с пневмониями и коронавирусом в «Ленэкспо» на Васильевском острове. По словам горожанки, она направила ее губернатору Александру Беглову в социальной сети «ВКонтакте, но ее добавили в черный список. Ситуацию во временном госпитале позже прокомментировали в комитете по здравоохранению.

