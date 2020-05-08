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08.05.2020 15:15
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«Условия отличаются от гостиничных и санаторных». В Смольном ответили на жалобы попавших в «Ленэкспо» петербуржцев

«Ленэкспо» на Васильевском острове в Петербурге принимает пациентов и с пневмониями, и с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Об этом рассказали в комитете здравоохранения Смольного 8 мая.

«Нахождение в «Ленэкспо» пациентов с подтвержденной и неподтвержденной коронавирусной инфекцией объясняется тем, что все больные с пневмониями рассматриваются как COVID-положительные в силу того, что лабораторные тесты не обладают 100%-ной чувствительностью. Диагноз зачастую ставится по данным компьютерной томографии и оцениваемой врачами клинической картине, что является общепринятой мировой практикой. Выписка пациентов домой происходит только после получения двух отрицательных результатов анализов», — уточнили в комитете.

Временный госпиталь принимает пациентов, у которых нет возможности лечиться дома из-за отсутствия отдельного помещения. «Конечно, условия размещения отличаются от гостиничных или санаторных, но, вместе с тем, они удовлетворяют минимальным потребностям: пациенты имеют спальное место, обеспечены качественным питанием и круглосуточным медицинским наблюдением», — отметили в комитете, добавив, что людей с психиатрическими диагнозами «Ленэкспо» не принимает. Для данной категории больных развернут отдельный корпус в больнице № 3 имени И. И. Скворцова-Степанова.

Накануне в социальных сетях появились жалобы от обитателей «Ленэкспо». Петербурженка Оксана назвала условия содержания «кромешным адом», отметила «подвальную вонь» в помещении и соседей по койкам, якобы имеющих психиатрические диагнозы и переведённых из профильных учреждений из-за карантина. Прокуратура Петербурга из-за жалобы начала проверку.

7-й павильон «Ленэкспо» был переоборудован за 416 млн под временный госпиталь для пациентов с легкой формой COVID-19. Работать там будут медики Госпиталя для ветеранов войн. Дополнительные койки решили установить также в павильонах № 8 и 8А, 5 и 5А, 1, 2 и 3.

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Комментарии (14)

efela
Доза вируса, которою получит каждый легкий больной в этом "госпитале", быстро его переведет в тяжелое состояние. Причем здесь гостиничные или санаторные условия? У людей должны быть просто человеческие условия.
И почему там людей силой удерживают, особенно, если человек может дома самоизолироваться?
Qqq1
🙉, никакой изолированности, все в одной куче, расстояние между пациентами- тумбочка 50см, нет дверей, сверху нет потолка , при кашле 🦠 вирус будет летать и оседать в каждой клетке, как проветрить эту огромную площадь?
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