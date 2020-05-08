«Условия отличаются от гостиничных и санаторных». В Смольном ответили на жалобы попавших в «Ленэкспо» петербуржцев

«Нахождение в «Ленэкспо» пациентов с подтвержденной и неподтвержденной коронавирусной инфекцией объясняется тем, что все больные с пневмониями рассматриваются как COVID-положительные в силу того, что лабораторные тесты не обладают 100%-ной чувствительностью. Диагноз зачастую ставится по данным компьютерной томографии и оцениваемой врачами клинической картине, что является общепринятой мировой практикой. Выписка пациентов домой происходит только после получения двух отрицательных результатов анализов», — уточнили в комитете.

«Ленэкспо» на Васильевском острове в Петербурге принимает пациентов и с пневмониями, и с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Об этом рассказали в комитете здравоохранения Смольного 8 мая.

Временный госпиталь принимает пациентов, у которых нет возможности лечиться дома из-за отсутствия отдельного помещения. «Конечно, условия размещения отличаются от гостиничных или санаторных, но, вместе с тем, они удовлетворяют минимальным потребностям: пациенты имеют спальное место, обеспечены качественным питанием и круглосуточным медицинским наблюдением», — отметили в комитете, добавив, что людей с психиатрическими диагнозами «Ленэкспо» не принимает. Для данной категории больных развернут отдельный корпус в больнице № 3 имени И. И. Скворцова-Степанова.

Накануне в социальных сетях появились жалобы от обитателей «Ленэкспо». Петербурженка Оксана назвала условия содержания «кромешным адом», отметила «подвальную вонь» в помещении и соседей по койкам, якобы имеющих психиатрические диагнозы и переведённых из профильных учреждений из-за карантина. Прокуратура Петербурга из-за жалобы начала проверку.

7-й павильон «Ленэкспо» был переоборудован за 416 млн под временный госпиталь для пациентов с легкой формой COVID-19. Работать там будут медики Госпиталя для ветеранов войн. Дополнительные койки решили установить также в павильонах № 8 и 8А, 5 и 5А, 1, 2 и 3.