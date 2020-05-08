Учёные рассказали, почему тяжело заболеть COVID-19 могут молодые и здоровые

Тяжёлое течение коронавирусной инфекции у молодых людей исследователи связывают с генетикой. Мутация может погубить даже тех, кто ведёт здоровый образ жизни, пишет 8 мая AFP.



«Тот, кто мог бы пробежать марафон в октябре 2019 года, а в апреле 2020 года находится в реанимации, на интубации и вентиляции. Всё из-за генетических особенностей. Получается, для точного лечения нужно влиять на определённые участки ДНК, но это грозит побочными эффектами из-за вмешательства в генетику», — говорит Жан-Лоран Казанова, директор лаборатории генетики инфекционных заболеваний человека при Институте генетических болезней Imagine в Париже.

