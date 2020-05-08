FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +15
74.12р80.06р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
08.05.2020 17:50
1
Печать

Учёные рассказали, почему тяжело заболеть COVID-19 могут молодые и здоровые

Тяжёлое течение коронавирусной инфекции у молодых людей исследователи связывают с генетикой. Мутация может погубить даже тех, кто ведёт здоровый образ жизни, пишет 8 мая AFP.

«Тот, кто мог бы пробежать марафон в октябре 2019 года, а в апреле 2020 года находится в реанимации, на интубации и вентиляции. Всё из-за генетических особенностей. Получается, для точного лечения нужно влиять на определённые участки ДНК, но это грозит побочными эффектами из-за вмешательства в генетику», — говорит Жан-Лоран Казанова, директор лаборатории генетики инфекционных заболеваний человека при Институте генетических болезней Imagine в Париже.

Он полагает, что у молодых пациентов есть генетические изменения, которые никак не проявляются до встречи с вирусом. Сейчас Казанова руководит группой исследователей, чтобы изучить геном таких пациентов и узнать, какая редкая мутация может сделать их особенно восприимчивыми к новому коронавирусу.

Ранее российские учёные заявляли, что универсальной вакцины от COVID-19 нет и России нужен генетический банк, чтобы разрабатывать подходящие варианты.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

krasnonosov
Ничего, скоро предполагаемая дочка путина катерина освоит очередной миллиард в своем НИИ и выдаст россиянам обновленные гены. Вот тогда заживем.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний