Российский академик: Мы не можем дать прогноз окончания пандемии из-за отсутствия национального банка сыворотки
На данный момент преждевременно говорить, когда закончится пандемия COVID-19. Это было бы возможным, будь в России национальный банк сыворотки. Об этом 22 апреля в интервью «Интерфаксу» рассказал Директор российского научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии академик Александр Гинцбург.
«Дать точный прогноз, когда закончится пандемия, мы сейчас не в состоянии», — заявил Гинцбург.
По его словам, ученым нужны цифры и факты, дающие картину развития эпидемиологического процесса, причём для прогноза требуется не общемировая геоинформационная модель, а региональная. Для создания многоуровневой модели, применимой в России, «необходим национальный банк сыворотки, которого у нас, к сожалению, нет».
Как отметил учёный, такой банк есть в США, «но он настолько закрыт, так как находится практически на территории ЦРУ, что понять, что там делается и с какими данными там работают, невозможно».
Наличие такого ресурса позволяет исследователям определить устойчивость людей к разным вирусам по многим параметрам.
«Этот так называемый популяционный иммунитет плюс данные о плотности населения в регионах, о развитии транспортных потоков и позволяет создать математический аппарат, с помощью которого ученые могут прогнозировать развитие заболеваний», — сказал академик.
Накануне идею создания «карты генетической устойчивости» на совещании с Владимиром Путиным высказал спецпредставитель Министерства науки и образования в области биотехнологий Николай Дурманов. Он также сказал, что это позволило бы создать несколько вакцин, подходящим разным пациентам в зависимости от их генетических особенностей.