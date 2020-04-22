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22.04.2020 15:46
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Российский академик: Мы не можем дать прогноз окончания пандемии из-за отсутствия национального банка сыворотки

На данный момент преждевременно говорить, когда закончится пандемия COVID-19. Это было бы возможным, будь в России национальный банк сыворотки. Об этом 22 апреля в интервью «Интерфаксу» рассказал Директор российского научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии академик Александр Гинцбург.

«Дать точный прогноз, когда закончится пандемия, мы сейчас не в состоянии», — заявил Гинцбург.

По его словам, ученым нужны цифры и факты, дающие картину развития эпидемиологического процесса, причём для прогноза требуется не общемировая геоинформационная модель, а региональная. Для создания многоуровневой модели, применимой в России, «необходим национальный банк сыворотки, которого у нас, к сожалению, нет».

Как отметил учёный, такой банк есть в США, «но он настолько закрыт, так как находится практически на территории ЦРУ, что понять, что там делается и с какими данными там работают, невозможно».

Наличие такого ресурса позволяет исследователям определить устойчивость людей к разным вирусам по многим параметрам.

«Этот так называемый популяционный иммунитет плюс данные о плотности населения в регионах, о развитии транспортных потоков и позволяет создать математический аппарат, с помощью которого ученые могут прогнозировать развитие заболеваний», — сказал академик.

Накануне идею создания «карты генетической устойчивости» на совещании с Владимиром Путиным высказал спецпредставитель Министерства науки и образования в области биотехнологий Николай Дурманов. Он также сказал, что это позволило бы создать несколько вакцин, подходящим разным пациентам в зависимости от их генетических особенностей.

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Комментарии (4)

Brit
В Швеции никакого карантина, живут как обычно. Кол-во больных - среднее по общемировой больнице, и экономика целая.
srg000
А что, только Штаты реальные прогнозы дают? Германия, Франция и пр. - у них тоже "банки" сыворотки есть что-ли? Или Израиль.... Сыворотка - эта некая органическая субстанция - типа много хранится в контейнерах... А при чем тут математические модели и прогнозы тогда - распределение сыворотки по стеллажам?... Вон в аптеке тоже много чего хранится... Явно не хватает в статье какого-то связующего звена.
Nafanka
Всё ЭТО (перечисленное) было в СССР! Профукали?! Ищите! А Штаты и ТОГДА этой темой занимались и сейчас НЕ профукали! И правильно, что эти данные не в общем доступе, а у ЦРУ - это вопрос разработки биологического оружия и его противоядий - потому и у ЦРУ! ЦРУ ещё во времена СССР усиленно собирало данные о генофонде народов СССР с целью создания биологического оружия и всё типа сегодняшнего коронавируса -но, наш геномный код так "лихо закручен" за счёт длительных контактов с "половцами и печенегами", что чтобы уничтожить СССР подобным методом пришлось бы сначала "угробить" весь мир, и то для США эффект был бы минимальный, потому и засекретили окончательно это... пока затаились... ждут... предпринимают некие попытки как с короной... опять попали "по своим"... "дружеский огонь" так САЗАТЬ...
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