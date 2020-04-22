Российский академик: Мы не можем дать прогноз окончания пандемии из-за отсутствия национального банка сыворотки

На данный момент преждевременно говорить, когда закончится пандемия COVID-19. Это было бы возможным, будь в России национальный банк сыворотки. Об этом 22 апреля в интервью «Интерфаксу» рассказал Директор российского научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии академик Александр Гинцбург.



«Дать точный прогноз, когда закончится пандемия, мы сейчас не в состоянии», — заявил Гинцбург.

По его словам, ученым нужны цифры и факты, дающие картину развития эпидемиологического процесса, причём для прогноза требуется не общемировая геоинформационная модель, а региональная. Для создания многоуровневой модели, применимой в России, «необходим национальный банк сыворотки, которого у нас, к сожалению, нет».