Коронавирус поменял имидж петербургских судей. Помимо мантий им придется носить маски и перчатки

Новая коронавирусная инфекция внесла ряд изменений в проведение судебных заседаний. О том, как они будут проходить в Петербурге, 8 мая «Фонтанке» рассказали в объединенной пресс-службе судов.

Теперь вход в здания, где располагаются судебные инстанции, будет осуществляться строго при наличии масок и перчаток. Нововведения касаются участников процессов, включая судей, а также слушателей. Тех, кто нарушит эти требования, удалят из зала заседания.

Помимо этого сотрудникам и посетителям судов предписано соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.