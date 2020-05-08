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08.05.2020 17:29
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Коронавирус поменял имидж петербургских судей. Помимо мантий им придется носить маски и перчатки

Новая коронавирусная инфекция внесла ряд изменений в проведение судебных заседаний. О том, как они будут проходить в Петербурге, 8 мая «Фонтанке» рассказали в объединенной пресс-службе судов.

Теперь вход в здания, где располагаются судебные инстанции, будет осуществляться строго при наличии масок и перчаток. Нововведения касаются участников процессов, включая судей, а также слушателей. Тех, кто нарушит эти требования, удалят из зала заседания.

Помимо этого сотрудникам и посетителям судов предписано соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

«Например, в зал судьи Октябрьского районного суда г. Санкт-Петербурга Ю. Ю. Максименко при рассмотрении уголовного дела, в котором, допустим, 1 подсудимый, 1 адвокат, 1 государственный обвинитель, 1 представитель потерпевших, 2 сотрудника конвоя и 1 пристав, возможно будет допустить 4 слушателей», — проиллюстрировали последнее нововведение в пресс-службе судов.

Накануне об отмене самоизоляции аппараты российских судов уведомил Судебный департамент при Верховном суде РФ. Вернутся к работе в штатном режиме представителям Фемиды необходимо с 12 мая. Исключение сделано только для тех работников судебной системы, у кого есть подтвержденный коронавирус или контакт с его носителем.

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Комментарии (2)

Dimitry Antonov
Имидж всех российских судей никакой коронавирус изменить не сможет. Сил не хватит. Маски и перчатки, в дополнение к мантии, на суть никак не повлияют. Очень смешной заголовок.
krasnonosov
А как теперь милиции у задержанных пальчики катать, если они должны быть в перчатках?
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