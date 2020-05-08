На Центральной подстанции Скорой помощи вместо заболевших выйдут десятки студентов-медиков

Комитет по здравоохранению сообщил, что на Центральной подстанции Городской станции скорой медицинской помощи в Петербурге около 30% работников заболели и находятся на лечении в амбулаторных и стационарных учреждениях здравоохранения города.



«Нагрузка на оставшихся сотрудников увеличилась, но время ожидания дозвона на номере 03–103 не изменилось. Замещать заболевших уже завтра придут студенты медицинских колледжей — более 40 человек», — рассказали «Фонтанке» в ведомстве 8 мая.

И добавили, что на Центральной подстанции ежедневно проводится термометрия работников, действует масочный режим, все рабочие места обеспечены кожными антисептиками и средствами для дезинфекции оргтехники, ведется постоянная разъяснительная работа среди медперсонала по профилактике заражения новой коронавирусной инфекцией. В помещениях подразделения проводится ежедневная текущая дезинфекция с применением третичных аминов, дважды была проведена заключительная дезинфекция силами СПб ГБУЗ «Городская дезинфекционная станция».