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08.05.2020 15:09
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На Центральной подстанции Скорой помощи вместо заболевших выйдут десятки студентов-медиков

Комитет по здравоохранению сообщил, что на Центральной подстанции Городской станции скорой медицинской помощи в Петербурге около 30% работников заболели и находятся на лечении в амбулаторных и стационарных учреждениях здравоохранения города.

«Нагрузка на оставшихся сотрудников увеличилась, но время ожидания дозвона на номере 03–103 не изменилось. Замещать заболевших уже завтра придут студенты медицинских колледжей — более 40 человек», — рассказали «Фонтанке» в ведомстве 8 мая.

И добавили, что на Центральной подстанции ежедневно проводится термометрия работников, действует масочный режим, все рабочие места обеспечены кожными антисептиками и средствами для дезинфекции оргтехники, ведется постоянная разъяснительная работа среди медперсонала по профилактике заражения новой коронавирусной инфекцией. В помещениях подразделения проводится ежедневная текущая дезинфекция с применением третичных аминов, дважды была проведена заключительная дезинфекция силами СПб ГБУЗ «Городская дезинфекционная станция».

Напомним, что на станции есть и умершие. 4 мая умер старший врач Владимир Манькович. Ранее умерла его коллега Антонина Рында.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (12)

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SNOW
А насчет доплат - все здорово придумано. Например, объявлено, что средний медперсонал получает 25000 рублей доплаты. По факту эту сумму делят на количество календарных дней в месяце, и 806 рублей доплачивают за сутки дежурства в случае подтвержденного контакта с больными вирусом в этот день. За остальные дни доплаты нет.
SNOW
Это как в ВОВ - народ использовали в качестве расходного материала, гнали десятками тысяч пополнение, не заботясь о том, чем и как будут воевать. Народа много.
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