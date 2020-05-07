Устроивший массовую смертельную аварию водитель «Опеля» притворялся пассажиром, пока его искали. Мужчина оказался пьян

Водитель «Опеля», который выехал на встречную полосу на трассе Красное Село — Гатчина — Павловск и устроил массовое ДТП с летальным исходом вечером 7 мая, не скрывался с места происшествия, а притворился одним из пассажиров. Впрочем, вскоре решил сознаться, что это он был за рулём.



Подробности произошедшего «Фонтанке» сообщили в УГИБДД по Петербургу и области. 36-летний мужчина был пьян. Он оставил машину на дороге и сделал вид, что не имеет к ней никакого отношения. Именно по этой причине прибывшие на место сотрудники решили, что виновник скрылся и объявили о его розыске.

