Устроивший массовую смертельную аварию водитель «Опеля» притворялся пассажиром, пока его искали. Мужчина оказался пьян
Водитель «Опеля», который выехал на встречную полосу на трассе Красное Село — Гатчина — Павловск и устроил массовое ДТП с летальным исходом вечером 7 мая, не скрывался с места происшествия, а притворился одним из пассажиров. Впрочем, вскоре решил сознаться, что это он был за рулём.
Подробности произошедшего «Фонтанке» сообщили в УГИБДД по Петербургу и области. 36-летний мужчина был пьян. Он оставил машину на дороге и сделал вид, что не имеет к ней никакого отношения. Именно по этой причине прибывшие на место сотрудники решили, что виновник скрылся и объявили о его розыске.
Авария в Гатчинском районе произошла около 21:15 на 13,5 километре трассы. В результате погиб 61-летний мужчина. Ещё один человек был госпитализирован с серьёзными травмами.