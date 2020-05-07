FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +14
74.12р80.06р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
07.05.2020 23:32
2
Печать

Устроивший массовую смертельную аварию водитель «Опеля» притворялся пассажиром, пока его искали. Мужчина оказался пьян

Водитель «Опеля», который выехал на встречную полосу на трассе Красное Село — Гатчина — Павловск и устроил массовое ДТП с летальным исходом вечером 7 мая, не скрывался с места происшествия, а притворился одним из пассажиров. Впрочем, вскоре решил сознаться, что это он был за рулём.

Подробности произошедшего «Фонтанке» сообщили в УГИБДД по Петербургу и области. 36-летний мужчина был пьян. Он оставил машину на дороге и сделал вид, что не имеет к ней никакого отношения. Именно по этой причине прибывшие на место сотрудники решили, что виновник скрылся и объявили о его розыске.

Авария в Гатчинском районе произошла около 21:15 на 13,5 километре трассы. В результате погиб 61-летний мужчина. Ещё один человек был госпитализирован с серьёзными травмами.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

hmjo
В первой статье об этой аварии говорилось, что она произошла на 3,5 км этой трассы. В этой статье идет речь, что эта авария произошла на 13,5 км этой же трассы.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний