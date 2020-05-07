После аварии с пятью машинами и летальным исходом в Гатчинском районе разыскивают гоняющий по встречке «Опель»
В Петербурге разыскивают водителя «Опеля», который вечером 7 мая выехал на встречную полосу на 3,5 километре трассы Красное Село — Гатчина — Павловск и устроил аварию с пятью машинами.
Как сообщили в ГИБДД по Петербургу и области, столкновение произошло около 21.15. В результате 61-летний мужчина скончался от полученных травм. Другая пострадавшая выжила, но получила многочисленные травмы.
Специалисты проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего. Водитель «Опеля» скрылся.