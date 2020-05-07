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07.05.2020 23:17
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Рекордный прирост заболевших Covid-19 в Ленобласть вновь принесла психиатрическая больница им. Кащенко

Психиатрическая больница им. Кащенко стала лидером по количеству заболевших за сутки во всей Ленинградской области. Именно на клинику в селе Никольское приходится почти треть случаев.

Как 7 мая сообщает 47news со ссылкой на данные Роспотребнадзора, в медицинском центре обнаружили 19 новых заболевших COVID-19. Всего за день во всей Ленинградской области вирус нового типа подтвердился у 63 человек.

Коронавирусную инфекцию у пациентов и специалистов психиатрической больницы имени Кащенко впервые выявили в начале преля. Тогда заболевание подтвердилось сразу у 44 человек.

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