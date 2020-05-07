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07.05.2020 20:33
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Зеленский назначил Саакашвили главой комитета реформ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ. Соответствующий указ был подписан 7 мая, сообщает пресс-служба главы Украины.

Михаил Саакашвили был президентом Грузии два срока подряд, с 2004 по 2013 год. После окончания срока он покинул страну, будучи фигурантом нескольких уголовных дел. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство политику, которого тот лишился в 2017 году из-за конфликта с предшественником Зеленского Петром Порошенко. За год до этого Саакашвили отстранили от должности главы Одесской администрации, ради которой он до этого отказался от гражданства Грузии.

Саакашвили заявил о том, что президент Зеленский предложил ему пост в правительстве, 22 апреля на своей странице в Facebook. Предполагалось, что политик станет вице-премьером по реформам, однако Грузия дала понять, что утверждение Саакашвили на посту вице-премьера Украины может повлечь за собой ухудшение отношений между странами.

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Комментарии (10)

kоt-idiot
Эк как у потреотни стало краснеть в одном месте.
sektor7
Неплохой ход. Учитывая энергичность Саакашвили и личные счёты с Порошенко.
Партия последнего идёт в лидерах. И ее необходимо притормозить в интересах действующей власти. Главное было ввести во власть. Потом думаю пойдут перестановки Михаила на более важную должность.
260566471
Удачи Михаилу ! Более чем уверен, что он сделает много полезного для Украины.
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