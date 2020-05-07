Зеленский назначил Саакашвили главой комитета реформ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ. Соответствующий указ был подписан 7 мая, сообщает пресс-служба главы Украины.
Михаил Саакашвили был президентом Грузии два срока подряд, с 2004 по 2013 год. После окончания срока он покинул страну, будучи фигурантом нескольких уголовных дел. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство политику, которого тот лишился в 2017 году из-за конфликта с предшественником Зеленского Петром Порошенко. За год до этого Саакашвили отстранили от должности главы Одесской администрации, ради которой он до этого отказался от гражданства Грузии.
Саакашвили заявил о том, что президент Зеленский предложил ему пост в правительстве, 22 апреля на своей странице в Facebook. Предполагалось, что политик станет вице-премьером по реформам, однако Грузия дала понять, что утверждение Саакашвили на посту вице-премьера Украины может повлечь за собой ухудшение отношений между странами.