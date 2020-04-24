Грузия отзовет посла в Киеве, если экс-президент Саакашвили станет украинским вице-премьером

«Украина является нашим стратегическим партнером, и в долгосрочной перспективе этого не изменить, и никакие узкополитические конъюнктуры это не изменят. Однако назначение стратегическим партнером вице-премьером человека, осужденного за тяжкие преступления, а также находящегося в розыске, для нас категорически неприемлемо», — цитирует Гахарию ТАСС.

Ухудшение дипломатических отношений может наступить между Грузией и Украиной в случае утверждения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером украинского правительства. Об этом 24 апреля заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на брифинге.

Он также заявил, что Грузия может пойти на отзыв посла в Киеве.



Саакашвили заявил о том, что президент Зеленский предложил ему пост в правительстве 22 апреля на своей странице в Facebook. Сегодня Верховная рада должна была рассматривать его кандидатуру, но решение принято не было. Однако сам Саакашвили заявил, что на посту он будет заниматься вопросами общения с МВФ.



В мае 2019 года Владимир Зеленский вернул украинское гражданство политику, которого тот лишился в 2017 году из-за конфликта с на тот момент президентом Украины Петром Порошенко. За год до этого сняли его с поста главы Одесской администрации, ради которого он до этого отказался от гражданства Грузии.

