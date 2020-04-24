FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +3
75.13р81.15р
Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
24.04.2020 15:15
0
Печать

Грузия отзовет посла в Киеве, если экс-президент Саакашвили станет украинским вице-премьером

Ухудшение дипломатических отношений может наступить между Грузией и Украиной в случае утверждения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером украинского правительства. Об этом 24 апреля заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на брифинге.

«Украина является нашим стратегическим партнером, и в долгосрочной перспективе этого не изменить, и никакие узкополитические конъюнктуры это не изменят. Однако назначение стратегическим партнером вице-премьером человека, осужденного за тяжкие преступления, а также находящегося в розыске, для нас категорически неприемлемо», — цитирует Гахарию ТАСС.

Он также заявил, что Грузия может пойти на отзыв посла в Киеве.

Саакашвили заявил о том, что президент Зеленский предложил ему пост в правительстве 22 апреля на своей странице в Facebook. Сегодня Верховная рада должна была рассматривать его кандидатуру, но решение принято не было. Однако сам Саакашвили заявил, что на посту он будет заниматься вопросами общения с МВФ.

В мае 2019 года Владимир Зеленский вернул украинское гражданство политику, которого тот лишился в 2017 году из-за конфликта с на тот момент президентом Украины Петром Порошенко. За год до этого сняли его с поста главы Одесской администрации, ради которого он до этого отказался от гражданства Грузии.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний