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07.05.2020 15:27
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Путин обсудил с заболевшим коронавирусом Мишустиным и заменившим его Белоусовым развитие экономики

Президент России сообщил, что Михаил Мишустин принял участие в обсуждении дальнейших шагов по развитию экономики страны.

«Сегодня с утра мы с председателем правительства, с Михаилом Владимировичем Мишустиным, и с Андреем Рэмовичем Белоусовым, и с министром финансов обсуждали шаги по развитию экономики», — заявил 7 мая Владимир Путин во время обращения, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, транспортная отрасль стала одной из тем на совещании главы кабинета министров, исполняющего обязанности премьера и главы минфина.

В СМИ появилась информация, что российские власти готовят план реагирования на случай ухудшения ситуации с коронавирусом.

Ранее президент рассказал, что заболевший COVID-2019 Мишустин «идет на поправку». Путин подчеркнул, что остается с ним на связи «каждый день».

Российский премьер-министр рассказал о своей болезни 30 апреля. Его обязанности исполняет вице-премьер Андрей Белоусов.

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Комментарии (5)

nuga
Это они так болен ковидом,что обсуждает экономику,не отходя от койки? Как 300 тыс москвичей у Собянина. А был ли мальчик? Не так страшен черт,ка его тут размалевали. Очередь за Бегловым и Путиным побыть больными и поруководить из койки за пластиковым экраном.Почему они на совещаниях не в масках и не в резиновых перчатках
Звездочёт
Стряпчий с мытарем сейчас там наразвивают. Последнюю рубаху отдашь.
Balamut
Это тоже самое, что обсудить с председателем правительства воскрешение Владимира Ильича Ленина... Сначала его, а уж потом и экономику разовьем
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