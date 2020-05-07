Путин обсудил с заболевшим коронавирусом Мишустиным и заменившим его Белоусовым развитие экономики

Президент России сообщил, что Михаил Мишустин принял участие в обсуждении дальнейших шагов по развитию экономики страны.



«Сегодня с утра мы с председателем правительства, с Михаилом Владимировичем Мишустиным, и с Андреем Рэмовичем Белоусовым, и с министром финансов обсуждали шаги по развитию экономики», — заявил 7 мая Владимир Путин во время обращения, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, транспортная отрасль стала одной из тем на совещании главы кабинета министров, исполняющего обязанности премьера и главы минфина.