Путин обсудил с заболевшим коронавирусом Мишустиным и заменившим его Белоусовым развитие экономики
Президент России сообщил, что Михаил Мишустин принял участие в обсуждении дальнейших шагов по развитию экономики страны.
«Сегодня с утра мы с председателем правительства, с Михаилом Владимировичем Мишустиным, и с Андреем Рэмовичем Белоусовым, и с министром финансов обсуждали шаги по развитию экономики», — заявил 7 мая Владимир Путин во время обращения, которое транслировал телеканал «Россия 24».
По его словам, транспортная отрасль стала одной из тем на совещании главы кабинета министров, исполняющего обязанности премьера и главы минфина.
В СМИ появилась информация, что российские власти готовят план реагирования на случай ухудшения ситуации с коронавирусом.
Ранее президент рассказал, что заболевший COVID-2019 Мишустин «идет на поправку». Путин подчеркнул, что остается с ним на связи «каждый день».
Российский премьер-министр рассказал о своей болезни 30 апреля. Его обязанности исполняет вице-премьер Андрей Белоусов.