Не без температуры. Путин рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом Мишустина
Президент России провел совещание по реализации принятых мер борьбы с COVID-2019, которое он открыл новостями о здоровье Михаила Мишустина.
«Идет на поправку, все штатно. Не без температуры, как в таких случая часто бывает, но восстанавливается. Мы с ним каждый день на связи. Именно каждый день», — заявил 6 мая Владимир Путин в ходе обращения, которое транслировал телеканал «Россия 24».
Кроме того, Путин передал министрам привет от Мишустина, добавив, что тот принимает участие в текущей работе.
Премьер-министр объявил о болезни 30 апреля. Его обязанности исполняет Андрей Белоусов.