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Совещание у Путина о плане выхода с самоизоляции

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06.05.2020 15:31
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Не без температуры. Путин рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом Мишустина

Президент России провел совещание по реализации принятых мер борьбы с COVID-2019, которое он открыл новостями о здоровье Михаила Мишустина.

«Идет на поправку, все штатно. Не без температуры, как в таких случая часто бывает, но восстанавливается. Мы с ним каждый день на связи. Именно каждый день», — заявил 6 мая Владимир Путин в ходе обращения, которое транслировал телеканал «Россия 24».

Фото: скриншот с эфира «Россия 24»

Кроме того, Путин передал министрам привет от Мишустина, добавив, что тот принимает участие в текущей работе.

Премьер-министр объявил о болезни 30 апреля. Его обязанности исполняет Андрей Белоусов.

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Комментарии (3)

Opelsin
Пару дней всего прошло, на какую поправку? Если температура есть, значит уже точно не безсимптомный сценарий. А значит, по опыту переболевших, как минимум неделя-полторы, и дай бог чтобы в более-менее нормальном состоянии.
flz03366
Мене только одному показалось, что Гарант просто так губами шевелит, даже в фанеру не попадает?
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