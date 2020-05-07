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07.05.2020 14:40
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«Яблоко» за месяц собрало более 1,3 млн рублей на закупку средств защиты для медиков

Фото: pixabay.com

Петербургское отделение партии «Яблоко» за месяц закупило и развезло по медучреждениям средств индивидуальной защиты более чем на 1,3 млн рублей. СИЗ закупались на пожертвования, отчет о тратах 7 мая выложил на странице в Facebook лидер фракции в Заксобрании города Борис Вишневский.

Всего за месяц отделение собрало 1 315 215 рублей. На эти средства были приобретены 8,9 тысячи медицинских масок, 5,3 тысячи пар перчаток, 189 пар защитных очков, 1,44 тысячи пар высоких бахил, 400 штук защитных комбинезонов и 900 одноразовых халатов.

Кроме того, партии передали в дар для медиков 2,5 тысячи защитных шапочек и по 200 пар перчаток и масок.

Средства защиты были направлены в Покровскую, Мариинскую больницы, больницу Святого Георгия, Северо-Западный медуниверситет им. Мечникова, онкоцентр в Песочном, родильный дом № 16, детский хоспис в Токсово, медучреждения ФСИН, детский дом-интернат № 4 и психоневрологический интернат № 3.

Кроме того, сегодня по 25 комбинезонов планируется передать в онкоцентр, Покровскую и Мариинскую больницы.

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Комментарии (1)

Do-Mi-Nor
Это не на те ли пожертвования, что старушка собрала? Сами то депутаты, небось, не скидывались....
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