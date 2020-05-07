«Яблоко» за месяц собрало более 1,3 млн рублей на закупку средств защиты для медиков
Петербургское отделение партии «Яблоко» за месяц закупило и развезло по медучреждениям средств индивидуальной защиты более чем на 1,3 млн рублей. СИЗ закупались на пожертвования, отчет о тратах 7 мая выложил на странице в Facebook лидер фракции в Заксобрании города Борис Вишневский.
Всего за месяц отделение собрало
Кроме того, партии передали в дар для медиков 2,5 тысячи защитных шапочек и по 200 пар перчаток и масок.
Средства защиты были направлены в Покровскую, Мариинскую больницы, больницу Святого Георгия, Северо-Западный медуниверситет им. Мечникова, онкоцентр в Песочном, родильный дом № 16, детский хоспис в Токсово, медучреждения ФСИН, детский дом-интернат № 4 и психоневрологический интернат № 3.
Кроме того, сегодня по 25 комбинезонов планируется передать в онкоцентр, Покровскую и Мариинскую больницы.