«Яблоко» за месяц собрало более 1,3 млн рублей на закупку средств защиты для медиков

Петербургское отделение партии «Яблоко» за месяц закупило и развезло по медучреждениям средств индивидуальной защиты более чем на 1,3 млн рублей. СИЗ закупались на пожертвования, отчет о тратах 7 мая выложил на странице в Facebook лидер фракции в Заксобрании города Борис Вишневский.

Всего за месяц отделение собрало 1 315 215 рублей. На эти средства были приобретены 8,9 тысячи медицинских масок, 5,3 тысячи пар перчаток, 189 пар защитных очков, 1,44 тысячи пар высоких бахил, 400 штук защитных комбинезонов и 900 одноразовых халатов.