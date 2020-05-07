Коммунальщики не оценили китайский. Коронавирусное граффити прожило в Петербурге три дня
Посвящённое коронавирусу граффити закрасили в центре Петербурга. За работой специалистов по однотонным стенам наблюдал корреспондент «Фонтанки» 7 мая.
Изображение респиратора со словом «извините» на китайском появилось недалеко от Пяти углов три дня назад. Автором картинки выступил уличный художник под ником Socsabotage. Работа посвящена агрессии обывателей по отношению к гражданам страны, где впервые был зафиксирован коронавирус.
Ранее в Петербурге появились другие арт-объекты, связанные с коронавирусом. Художники запустили бэт-сигнал, призывающий горожан соблюдать режим самоизоляции.