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07.05.2020 14:25
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Коммунальщики не оценили китайский. Коронавирусное граффити прожило в Петербурге три дня

Посвящённое коронавирусу граффити закрасили в центре Петербурга. За работой специалистов по однотонным стенам наблюдал корреспондент «Фонтанки» 7 мая.

Изображение респиратора со словом «извините» на китайском появилось недалеко от Пяти углов три дня назад. Автором картинки выступил уличный художник под ником Socsabotage. Работа посвящена агрессии обывателей по отношению к гражданам страны, где впервые был зафиксирован коронавирус.

Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»

Ранее в Петербурге появились другие арт-объекты, связанные с коронавирусом. Художники запустили бэт-сигнал, призывающий горожан соблюдать режим самоизоляции.

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Комментарии (3)

Boris_93*1
" Бог простит " (с) .. :)
igoruha
Да понятно, что китайцы завезли. Просто кремлёвские решили лечь под Китай. И нас заодно положить.По этому и заявляют, что из Италии ))
JohnPalych
То есть "извинения" не приняты? Соглашусь.
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