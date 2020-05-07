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07.05.2020 09:42
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Первый «рабочий» день мая показал: самоизоляция становится фикцией

Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге 7 мая к 9:01 составил 2,9 балла. Тут пока никаких революций не происходит, динамика примерно такая же, как вчера. Самое важное время — после полудня, когда активность достигает пика, а индекс самоизоляции — дна.

Сегодня утром индекс снижался так:

  • 6:50 — 4,5
  • 7:40 — 3,8
  • 8:10 — 3,5
  • 8:40 — 3,1
  • 9:01 — 2,9
Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?ll=44.791371%2C55.897385&amp;z=4.76" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Скриншот из yandex.ru/maps/covid19/isolation

Первый «рабочий» день мая (рабочий не для всех, но для многих, и это видно на схеме) продемонстрировал, что самоизоляция сходит на нет, статистика заражений COVID-19 пугает людей всё меньше. Вчера днём индекс в Петербурге рухнул сразу на две ступеньки, до 1,8 балла, и по итогам суток показал очередной минимум — 2,1 балла. Это всего на 1,7 балла больше, чем в среднюю среду до распространения коронавируса. Для сравнения: в среду, 1 апреля, индекс составлял 3,4 балла, 8 апреля — 2,8, а прошлую среду, 29 апреля, — 2,4 балла.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/company/researches/2020/podomam" class="_">yandex.ru/company/researches/2020/podomam</a>
Скриншот из yandex.ru/company/researches/2020/podomam

В рейтинге городов-миллионников по среднему уровню самоизоляции за вчерашний день Санкт-Петербург занял четвёртое место. На первом Москва (2,8 балла), на последнем Челябинск (1,5 балла). В целом по России суточный индекс составил 2 балла.

Скриншоты из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/company/researches/2020/podomam" class="_">yandex.ru/company/researches/2020/podomam</a>
Скриншоты из yandex.ru/company/researches/2020/podomam

Индекс самоизоляции — это выраженный в баллах интегрированный показатель, рассчитанный на основе данных разных приложений и сервисов «Яндекса». Сравнивается уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Если он такой же, как в час пик обычного буднего дня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов, и вирусу распространяться сложно.

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Комментарии (60)

Подсолнух
Город чрезмерно заполонили приезжие. Не их родители рискуют получить заражение и летальный исход даже от небольшой дозы, им не страшно за своих близких из групп риска.
Эти люди приехали "на заработки" и им пофиг глубоко на петербуржцев. Им надо зарабатывать, какая нафиг "самоизоляция"! Ведь их близкие, которых надо беречь сидят себе где-то в провинции на огороде.
alexpv
Закрыв леса и парки, но разрешив работать огромным супермаркетам, где по определению одновременно находится гораздо более 50 человек это была профанация с самого начала.
Цветочный магазин, куда заходит один посетитель пафосно закрыт, а рядом на 25 кассах Ленты стоят десятки человек в очереди.
И парковка забита до отказа.
Теперь уже с уверенностью можно сказать, что все было организовано как всегда по российски, с полным отсутствием здравого смысла. Лишь бы галочку поставить.
Mozg
Самоизоляция - в головах!
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