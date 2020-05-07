Первый «рабочий» день мая показал: самоизоляция становится фикцией
Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге 7 мая к 9:01 составил 2,9 балла. Тут пока никаких революций не происходит, динамика примерно такая же, как вчера. Самое важное время — после полудня, когда активность достигает пика, а индекс самоизоляции — дна.
Сегодня утром индекс снижался так:
- 6:50 — 4,5
- 7:40 — 3,8
- 8:10 — 3,5
- 8:40 — 3,1
- 9:01 — 2,9
Первый «рабочий» день мая (рабочий не для всех, но для многих, и это видно на схеме) продемонстрировал, что самоизоляция сходит на нет, статистика заражений COVID-19 пугает людей всё меньше. Вчера днём индекс в Петербурге рухнул сразу на две ступеньки, до 1,8 балла, и по итогам суток показал очередной минимум — 2,1 балла. Это всего на 1,7 балла больше, чем в среднюю среду до распространения коронавируса. Для сравнения: в среду, 1 апреля, индекс составлял 3,4 балла, 8 апреля — 2,8, а прошлую среду, 29 апреля, — 2,4 балла.
В рейтинге городов-миллионников по среднему уровню самоизоляции за вчерашний день Санкт-Петербург занял четвёртое место. На первом Москва (2,8 балла), на последнем Челябинск (1,5 балла). В целом по России суточный индекс составил 2 балла.
Индекс самоизоляции — это выраженный в баллах интегрированный показатель, рассчитанный на основе данных разных приложений и сервисов «Яндекса». Сравнивается уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Если он такой же, как в час пик обычного буднего дня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов, и вирусу распространяться сложно.