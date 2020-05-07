alexpv 07 Мая 2020 в 10:49 07 Мая 2020 в 10:49

Закрыв леса и парки, но разрешив работать огромным супермаркетам, где по определению одновременно находится гораздо более 50 человек это была профанация с самого начала.

Цветочный магазин, куда заходит один посетитель пафосно закрыт, а рядом на 25 кассах Ленты стоят десятки человек в очереди.

И парковка забита до отказа.

Теперь уже с уверенностью можно сказать, что все было организовано как всегда по российски, с полным отсутствием здравого смысла. Лишь бы галочку поставить.