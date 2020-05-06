Комитет по контролю за имуществом Петербурга приступил к освобождению территории бывшей строительной площадки «Горская», рассказали в ведомстве 6 мая. Как пояснили чиновники, территорию, недавно перешедшую из федеральной собственности в городскую, обследовали по поручению губернатора. «В результате выявлены многочисленные нарушения земельного законодательства в части самовольного занятия данной территории: в ее границах расположены свалки, бытовки, ангары и другие объекты движимого имущества», — пояснили в ККИ.

В настоящий момент проводится демонтаж трёх полуразрушенных зданий. Завершение работ по освобождению участка планируется к концу текущего месяца. После этого территория в 78 тыс. кв. м будет передана администрации Приморского района для благоустройства.

Ранее Смольный заявил о планах создания на месте стройплощадки Комплекса защитных сооружений «Горская» многофункционального культурно-развлекательного и спортивно-оздоровительного кластера. Объем инвестиций оценивался в 50 млрд рублей. Но конкретных инвесторов чиновники не нашли.



Бывшие строительные площадки КЗС «Котлин» и «Бронка» переданы из федеральной собственности в городскую в апреле. На этих участках также планируются проекты по комплексному освоению.