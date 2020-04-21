FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +6
74.67р81.10р
СРОЧНО

За день от внебольничной пневмонии умер 21 человек

Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
21.04.2020 13:20
0
Печать

Город получил в собственность все три бывшие стройплощадки дамбы. Ранее там заявлялись яхты и туризм

Бывшие строительные площадки Комплекса защитных сооружений «Котлин» и «Бронка» переданы из федеральной собственности в городскую. До этого Петербургу уже отошла «Горская».

Как сообщает комитет имущественных отношений 21 апреля, акты приема-передачи имущества подписаны КИ и МТУ Росимущества в Санкт-Петербурге. «Передача «Котлин» и «Бронка» является заключительным этапом работы КИО по оформлению в городскую собственность всех трех бывших строительных площадок КЗС, включая «Горскую», для реализации масштабной идеи правительства Санкт-Петербурга по комплексному инвестиционному развитию этих территорий», — говорится в сообщении. Теперь чиновники намерены приступить к формированию земельных участков на площади свыше 300 га в акватории Финского залива и Невской губы.

«Фонтанка» подробно рассказывала о том, как Смольный видит развитие бывших стройплощадок КЗС. В случае с «Котлином» речь шла об общественно-деловом пространстве и комплексе по развитию яхтенного туризма. В районе Бронки предполагается строительство транспортно-логистического комплекса. В «Горской» самый амбициозный проект — туристический комплекс с возможным объемом инвестиций в 50 млрд рублей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний