Город получил в собственность все три бывшие стройплощадки дамбы. Ранее там заявлялись яхты и туризм
Бывшие строительные площадки Комплекса защитных сооружений «Котлин» и «Бронка» переданы из федеральной собственности в городскую. До этого Петербургу уже отошла «Горская».
Как сообщает комитет имущественных отношений 21 апреля, акты приема-передачи имущества подписаны КИ и МТУ Росимущества в Санкт-Петербурге. «Передача «Котлин» и «Бронка» является заключительным этапом работы КИО по оформлению в городскую собственность всех трех бывших строительных площадок КЗС, включая «Горскую», для реализации масштабной идеи правительства Санкт-Петербурга по комплексному инвестиционному развитию этих территорий», — говорится в сообщении. Теперь чиновники намерены приступить к формированию земельных участков на площади свыше 300 га в акватории Финского залива и Невской губы.
«Фонтанка» подробно рассказывала о том, как Смольный видит развитие бывших стройплощадок КЗС. В случае с «Котлином» речь шла об общественно-деловом пространстве и комплексе по развитию яхтенного туризма. В районе Бронки предполагается строительство транспортно-логистического комплекса. В «Горской» самый амбициозный проект — туристический комплекс с возможным объемом инвестиций в 50 млрд рублей.