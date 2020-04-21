Город получил в собственность все три бывшие стройплощадки дамбы. Ранее там заявлялись яхты и туризм

Бывшие строительные площадки Комплекса защитных сооружений «Котлин» и «Бронка» переданы из федеральной собственности в городскую. До этого Петербургу уже отошла «Горская».

Как сообщает комитет имущественных отношений 21 апреля, акты приема-передачи имущества подписаны КИ и МТУ Росимущества в Санкт-Петербурге. «Передача «Котлин» и «Бронка» является заключительным этапом работы КИО по оформлению в городскую собственность всех трех бывших строительных площадок КЗС, включая «Горскую», для реализации масштабной идеи правительства Санкт-Петербурга по комплексному инвестиционному развитию этих территорий», — говорится в сообщении. Теперь чиновники намерены приступить к формированию земельных участков на площади свыше 300 га в акватории Финского залива и Невской губы.