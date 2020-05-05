«Человек и кошка дни с трудом считают». На Пискарёвке появился символ самоизоляции

Память о ещё действующем режиме самоизоляции из-за коронавируса уже увековечили в металле на территории зелёной зоны в Калининском районе Санкт-Петербурга.

В Пискарёвском парке, у входа с Амурской улицы, появился символ самоизоляции, сообщается 5 мая в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Памятник представляет собой металлический куб, внутри которого зажаты фигуры человека и кота.