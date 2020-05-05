«Человек и кошка дни с трудом считают». На Пискарёвке появился символ самоизоляции
Память о ещё действующем режиме самоизоляции из-за коронавируса уже увековечили в металле на территории зелёной зоны в Калининском районе Санкт-Петербурга.
В Пискарёвском парке, у входа с Амурской улицы, появился символ самоизоляции, сообщается 5 мая в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Памятник представляет собой металлический куб, внутри которого зажаты фигуры человека и кота.
Небольшой видеоролик демонстрирует «ВКонтакте» «Красивый Петербург» в своей районной группе.
В «изоляции» проводят время и другие представители малых архитектурных форм. На Железноводской улице «повязали компанию героев» на транзитной дорожке к станции метро «Приморская», рассказывает читатель «Фонтанки».
Ранее российские власти рекомендовали жителям страны оставаться дома на период майских праздников из-за распространения коронавируса. Однако соблюдают режим самоизоляции далеко не все. Глава Роспотребнадзора Анна Попова пригрозила россиянам усилением ограничительных мер. В Петербурге пик эпидемии коронавируса ожидается к началу лета, считают специалисты.