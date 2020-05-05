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05.05.2020 16:41
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«Человек и кошка дни с трудом считают». На Пискарёвке появился символ самоизоляции

Память о ещё действующем режиме самоизоляции из-за коронавируса уже увековечили в металле на территории зелёной зоны в Калининском районе Санкт-Петербурга.

В Пискарёвском парке, у входа с Амурской улицы, появился символ самоизоляции, сообщается 5 мая в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Памятник представляет собой металлический куб, внутри которого зажаты фигуры человека и кота.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Небольшой видеоролик демонстрирует «ВКонтакте» «Красивый Петербург» в своей районной группе.

В «изоляции» проводят время и другие представители малых архитектурных форм. На Железноводской улице «повязали компанию героев» на транзитной дорожке к станции метро «Приморская», рассказывает читатель «Фонтанки».

Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: читатель «Фонтанки»

Ранее российские власти рекомендовали жителям страны оставаться дома на период майских праздников из-за распространения коронавируса. Однако соблюдают режим самоизоляции далеко не все. Глава Роспотребнадзора Анна Попова пригрозила россиянам усилением ограничительных мер. В Петербурге пик эпидемии коронавируса ожидается к началу лета, считают специалисты.

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Комментарии (8)

Modest_5e4ce41f7533b
Это скорей памятник состоянию души нашего человека в эту осеннюю весну. Очень правильно, что не собака, а кошка. Сужу об этом, как сторонний наблюдатель, не зажатый тяготами домашнего затвора.
Гость
Вместо неба синего - серый потолок...
Nationalverrater_2
настоящему индейцу завсегда везде ништяк. даже в коронтине.
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