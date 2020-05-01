Роспотребнадзор пригрозил россиянам ужесточением коронавирусных ограничений из-за нарушения самоизоляции на майских праздниках
Глава Роспотребнадзора Анна Попова пригрозила россиянам усилением ограничительных мер, если граждане будут нарушать режим самоизоляции. Об этом главный санитарный врач страны заявила в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», сообщает 1 мая РБК. Ухудшение эпидобстановки в этом случае будет заметно уже к концу майских праздников.
Попова отметила, что в среднем инкубационный период коронавируса «шесть-восемь дней, четыре-шесть-восемь дней». «Если мы сегодня начнем нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать [ограничительные меры], может быть», - приводит издание слова чиновника.
Ранее глава Роспотребнадзора рассказала, с чего начнется ослабление ограничительных мер. При условии соблюдения социальной дистанции послабления для россиян начнутся с небольших прогулок по два-три человека, пробежек и занятий спортом на свежем воздухе, а также прогулок с детьми.
Прирост численности новых выявленных случаев заболевания коронавирусом в России второй день подряд ставит рекорд. К утру 1 мая в стране 7933 новых случаев, из них 349 — в Петербурге.