Роспотребнадзор пригрозил россиянам ужесточением коронавирусных ограничений из-за нарушения самоизоляции на майских праздниках

Глава Роспотребнадзора Анна Попова пригрозила россиянам усилением ограничительных мер, если граждане будут нарушать режим самоизоляции. Об этом главный санитарный врач страны заявила в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», сообщает 1 мая РБК. Ухудшение эпидобстановки в этом случае будет заметно уже к концу майских праздников.



Попова отметила, что в среднем инкубационный период коронавируса «шесть-восемь дней, четыре-шесть-восемь дней». «Если мы сегодня начнем нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать [ограничительные меры], может быть», - приводит издание слова чиновника.

