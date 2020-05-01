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01.05.2020 11:51
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«Послабления начнутся с небольших прогулок». Глава Роспотребнадзора описала условия для снятия коронавирусных ограничений

Ослабление ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, начнется с разрешения небольших прогулок по два-три человека. Об этом 1 мая в интервью ТАСС заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Послабления начнутся с небольших прогулок по два-три человека, с утренних пробежек, которые будут разрешены, занятий физкультурой и спортом на улице, прогулок с детьми, но, конечно, в ограниченном количестве людей с соблюдением социальной дистанции. Это первое, что можно будет сделать», — заявила она.

И описала критерии для отмены ограничений: снижение темпов прироста заразившихся, наличие свободных коек в больницах, а также наращивание числа проводимых тестов на COVID-19.

По данным на 1 мая, речи о снижении темпов прироста не идет: сегодня опять поставлен рекорд по количеству заразившихся — почти 8 тысяч человек за сутки. В Петербурге за 24 часа выявлены 349 новых случаев заболевания и две смерти.

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Комментарии (8)

kuk-vasyusha
Прогулки будут в полосатых костюмах?))
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LiChaBaTa
Я детей Роспортребнадзором пугаю. Ниже падать некуда.
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