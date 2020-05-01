«Послабления начнутся с небольших прогулок». Глава Роспотребнадзора описала условия для снятия коронавирусных ограничений

«Послабления начнутся с небольших прогулок по два-три человека, с утренних пробежек, которые будут разрешены, занятий физкультурой и спортом на улице, прогулок с детьми, но, конечно, в ограниченном количестве людей с соблюдением социальной дистанции. Это первое, что можно будет сделать», — заявила она.

Ослабление ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, начнется с разрешения небольших прогулок по два-три человека. Об этом 1 мая в интервью ТАСС заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

И описала критерии для отмены ограничений: снижение темпов прироста заразившихся, наличие свободных коек в больницах, а также наращивание числа проводимых тестов на COVID-19.



По данным на 1 мая, речи о снижении темпов прироста не идет: сегодня опять поставлен рекорд по количеству заразившихся — почти 8 тысяч человек за сутки. В Петербурге за 24 часа выявлены 349 новых случаев заболевания и две смерти.

