В Пекине вновь открыли Запретный город для посетителей. Но пускать будут в 16 раз меньше туристов, чем до эпидемии
Запретный город в Пекине вновь открыт для туристов. Об этом 1 мая сообщает Associated Press.
Напомним, одна из главных достопримечательностей Пекина была закрыта в конце января из-за распространения коронавируса. До эпидемии в музей под открытым небом пускали до 80 тыс. посетителей в день. Теперь же попасть туда смогут не более 5 тыс. туристов в сутки.
China reopens Forbidden City after three-month closure pic.twitter.com/Zo0VcKcZbY— Daily Nation (@dailynation) May 1, 2020
Отметим, Запретный город внесен ЮНЕСКО в список культурного наследия человечества, ранее его ежегодно посещали около 7 млн туристов.
Также в Пекине возобновляют работы и другие музеи и парки, но пускать в них будут примерно 30% от прежнего количества посетителей.
Напомним, прирост заболевших в КНР давно начал сокращаться, за последние сутки в материковой части Китая зарегистрировали всего 12 новых случаев заражения.