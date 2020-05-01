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01.05.2020 12:23
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Печать

В Пекине вновь открыли Запретный город для посетителей. Но пускать будут в 16 раз меньше туристов, чем до эпидемии

Запретный город в Пекине вновь открыт для туристов. Об этом 1 мая сообщает Associated Press.

Напомним, одна из главных достопримечательностей Пекина была закрыта в конце января из-за распространения коронавируса. До эпидемии в музей под открытым небом пускали до 80 тыс. посетителей в день. Теперь же попасть туда смогут не более 5 тыс. туристов в сутки.

Отметим, Запретный город внесен ЮНЕСКО в список культурного наследия человечества, ранее его ежегодно посещали около 7 млн туристов.

Также в Пекине возобновляют работы и другие музеи и парки, но пускать в них будут примерно 30% от прежнего количества посетителей.

Напомним, прирост заболевших в КНР давно начал сокращаться, за последние сутки в материковой части Китая зарегистрировали всего 12 новых случаев заражения.

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Комментарии (1)

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