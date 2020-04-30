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30.04.2020 23:05
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Беглов рассказал про медика, который занес коронавирус во Вредена, и напомнил об уголовной ответственности

Губернатор Александр Беглов прокомментировал заражение пациентов и медиков в институте им. Вредена. По его словам, все началось с одной поездки в Турцию.

«Один сотрудник Вредена приехал из Турции. По закону, должен был 14 дней пробыть дома в самоизоляции, требования такие, - рассказал губернатор 30 апреля в эфире телеканала 78. - На 4 –й день он выходит, проводить мероприятия, в результате заносит инфекцию в больницу. Естественно, больницу пришлось закрыть… Еще хуже - ведь за это время был выписаны больные, которые уехали в другие регионы. Понесли дальше».

На вопрос, какие меры воздействия ждут этот сотрудника, Беглов ответил: «Законом предусмотрена уголовная ответственность. У нас уже заведено 5 уголовных дел, это не шутки».

«Фонтанка» подробно рассказывала о том, как институт имени Вредена закрыли на карантин вместе с врачами и пациентами 27 апреля из больницы сбежал пациент, его задержали в Дагестане .

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Комментарии (4)

gencon
Страна уголовников! Ты по какой статье? Корона.....
Djnyana
Какой прекрасной у нас становится у нас.. - Уголовная ответственность! Даже доказывать ничего не надо - у тебя есть вирус? - ну, как бы так, сказали что - есть.. А у них? - Уних, нах тоже - есть.. Так вот, кто кого заразил и кому голову рубить, а кого, возможно, хотя и ненадолго, помиловать, Я сам решу.. )
kuk-vasyusha
А Мишустин вон в правительство занес и ничего))
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