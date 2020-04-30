Беглов рассказал про медика, который занес коронавирус во Вредена, и напомнил об уголовной ответственности
Губернатор Александр Беглов прокомментировал заражение пациентов и медиков в институте им. Вредена. По его словам, все началось с одной поездки в Турцию.
«Один сотрудник Вредена приехал из Турции. По закону, должен был 14 дней пробыть дома в самоизоляции, требования такие, - рассказал губернатор 30 апреля в эфире телеканала 78. - На 4 –й день он выходит, проводить мероприятия, в результате заносит инфекцию в больницу. Естественно, больницу пришлось закрыть… Еще хуже - ведь за это время был выписаны больные, которые уехали в другие регионы. Понесли дальше».
На вопрос, какие меры воздействия ждут этот сотрудника, Беглов ответил: «Законом предусмотрена уголовная ответственность. У нас уже заведено 5 уголовных дел, это не шутки».
«Фонтанка» подробно рассказывала о том, как институт имени Вредена закрыли на карантин вместе с врачами и пациентами 27 апреля из больницы сбежал пациент, его задержали в Дагестане .