Беглов рассказал про медика, который занес коронавирус во Вредена, и напомнил об уголовной ответственности

Губернатор Александр Беглов прокомментировал заражение пациентов и медиков в институте им. Вредена. По его словам, все началось с одной поездки в Турцию.

«Один сотрудник Вредена приехал из Турции. По закону, должен был 14 дней пробыть дома в самоизоляции, требования такие, - рассказал губернатор 30 апреля в эфире телеканала 78. - На 4 –й день он выходит, проводить мероприятия, в результате заносит инфекцию в больницу. Естественно, больницу пришлось закрыть… Еще хуже - ведь за это время был выписаны больные, которые уехали в другие регионы. Понесли дальше».