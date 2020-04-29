Убежавшего из коронавирусной больницы в Петербурге пациента задержали в Дагестане

«Находится у своих родственников. Сотрудники полиции пригласили туда Роспотребнадзор, который уже взял его под опеку на предмет зараженности. Если подтвердится информация о том, что он болен коронавирусом, будут заниматься лечением», - цитирует газета пресс-секретаря полицейского главка Гаяну Гариеву.

По махачкалинским меркам, мужчина находится лишь под подозрением на COVID-19, поэтому может находиться на самоизоляции. В НИИ им. Вредена в Петербурге ему до побега был диагностирован коронавирус.



Как выяснила «Фонтанка», приехавшие из Дагестана на операции пациенты НИИ им. Вредена поддались паническим настроениям после смерти двух землячек. Одну женщину увезли из медцентра в инфекционный стационар с пневмонией. Вторую доставили в Елизаветинскую больницу с инфарктом, но тоже переправили в «инфекционку» из-за проблем с легкими. Той же участи — перевода в перепрофилированный под борьбу с коронавирусом стационар — боялся сбежавший пациент. Из Петербурга в Махачкалу он добирался через Москву самолетом и поездом, количество контактировавших с ним пассажиров неизвестно.



НИИ имени Вредена с 9 апреля находится на карантине. Заражены около 300 медиков и пациентов.

