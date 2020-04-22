Фото: Сергей Чекрыгин

Если судить по тому, что рассказывают пациенты, НИИ Вредена на карантине представляет собой суровую версию лайнера Diamod Princess, который удерживали на рейде у берегов Японии еще в начале пандемии. Если продолжать аналогию, то в больнице заражены и пассажиры, и команда, с борта эвакуируют только тяжело больных, а моряки сами лежат под капельницами.



Сергей Чекрыгин, по его словам, попал в НИИ Вредена 19 марта по квоте, перенес операцию, остался для второй. «8 апреля информация пошла, что на 9-м этаже коронавирус, его опечатали, — говорит он. — А 9 апреля ввели карантин. Тут есть люди, которые как раз 9-го выписывались, но их не выпустили. Тогда же с нас сняли анализы».



О том, что более 500 человек во Вредена находятся под подозрением на наличие COVID-19, «Фонтанка» писала на прошлой неделе. Сообщалось, что около 260 человек медиков закрыты на карантин вместе с 440 пациентами до 23-го числа. Капитан корабля — читай, директор НИИ— вынужденно покинул борт одним из первых, его госпитализировали с коронавирусом. Его заместитель Андрей Черный, который заступил на мостик, утверждал, что ситуация под полным контролем, пациенты получают своевременную помощь и тяжелых среди них нет.



Чекрыгин лежит в 18-м отделении на восьмом этаже. Результаты первого тестирования оказались неутешительными: из более чем 30 пациентов большая часть — положительные, сам Чекрыгин из списка почему-то выпал.



«Нас пять человек лежало в палате, были и отрицательные, и положительные, насчет меня — не известно, — рассказывает он. — Одного уже увезли в инфекционную после того, как на КТ увидели двустороннюю пневмонию. То есть мы лежим в трусах и майке, заходят эти ребята в скафандрах, забирают человека. Просто лежим и ждем. Нам дали три маски на 2 недели, сказали носить не более получаса. Ну о каком здоровье вообще речь идет, у нас один туалет на отделении».

Фото: Сергей Чекрыгин Фото: Сергей Чекрыгин Фото: Сергей Чекрыгин Фото: Сергей Чекрыгин

По результатам тестов от 9 апреля в перечне были и «положительные» сотрудники больницы. У пациентов взяли повторные анализы 17 апреля, говорит Чекрыгин. Зато медперсонал НИИ Вредена прошел исследование методом ПЦР еще 15-го числа, через 5 дней оформили результаты. Если судить по отчету Лаборатории особо опасных и вирусологических исследований, у 53 человек COVID-19 не обнаружен, 60 — заболели.



Написавшая «Фонтанке» родственница одной из медсестер уверяет, что даже те, у кого подтвержден коронавирус, вынуждены продолжать работать. «Просят прислать им замену, но ответа нет, — пишет она. — В перерывах между работой ставят себе капельницы и держатся из последних сил. Говорят, не будет замены до 15 мая, нет защиты для медперсонала и никого туда не пускают».



Операции с началом карантина, разумеется остановили, однако пациенты рассказывают, что все перевязки проводятся по плану. Проблем с уходом и питанием, по их словам, тоже нет, одна деталь: все это делают заболевшие люди, которым не на кого смениться.



О том, насколько тяжелая ситуация в больнице, говорит и тот факт, что в публичное поле вышли обычно осторожные в авторизованных высказываниях врачи.

Заведующий отделением нейроортопедии с костной онкологией — то самое 18-е — Дмитрий Пташников в Istagram поделился цифрами на 12-й день карантина: «Все наши сотрудники на сегодняшний день болеют, — говорит он. — У 9 из 10 на компьютерной томографии подтверждена пневмония, еще пневмония у 12 пациентов. Двоих пришлось перевести в связи с сопутствующей тяжелой патологией в специализированные стационары». Сам Пташников, по его словам, тоже заражен, у него обошлось без пневмонии, температурил несколько дней.



Перспективы нерадужные. «К сожалению, никакие средства индивидуальной защиты, даже современные, не сработают, так как мы закрыты в одном помещении с больными, внутренних шлюзов не организовать внутри отделения, — говорит Пташников. — Мы варимся в собственном соку».





Врач к тому же отметил ряд закономерностей — на основании собственных наблюдений, благо материал имеется. История о 80% «легких» пациентов больше не кажется ему убедительной: все COVID-положительные в его поле зрения переболели пневмонией — и даже часть людей с отрицательным анализом. Кроме того, даже при слабо выраженном кашле, без тяжелых симптомов, КТ показывает пневмонию.



«У меня было 2 отрицательных результата, но что это означает в наших условиях? — рассказал «Фонтанке» еще один хирург, не из 18-го отделения. — 15-го сдал анализ и скоро лег под капельницу и сейчас под ней лежу».

По его словам, его отделение представляет собой что-то вроде изолированного отсека в подлодке. «Есть буферная зона, через которую мы общаемся с внешней средой, — говорит врач. — Через нее же передают еду. Подкатывают тележку, мы ее обрабатываем у себя, как и тарелки, и потом начинаем раздавать. У нас есть возможность друг друга подменять внутри отделения, у нас не самое большое количество пациентов. Разве что реабилитацию в полном объеме не провести, все работают самостоятельно. Но еще раз: у нас не самая тяжелая ситуация. Думаю, и в 18-м не самая; представьте, что должно происходить в гнойном отделении, если прекращены операции».

