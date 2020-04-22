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22.04.2020 15:12
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НИИ Вредена превратился в лайнер Diamond Princess. Болеют моряки и пассажиры, на берег забирают только тяжелых

В НИИ им. Вредена больные лечат больных. Из 113 врачей более половины сдали положительный анализ на COVID-19, пациенты лежат с пневмонией, медсестры ложатся под капельницы.

Фото: Сергей Чекрыгин

Если судить по тому, что рассказывают пациенты, НИИ Вредена на карантине представляет собой суровую версию лайнера Diamod Princess, который удерживали на рейде у берегов Японии еще в начале пандемии. Если продолжать аналогию, то в больнице заражены и пассажиры, и команда, с борта эвакуируют только тяжело больных, а моряки сами лежат под капельницами.

Сергей Чекрыгин, по его словам, попал в НИИ Вредена 19 марта по квоте, перенес операцию, остался для второй. «8 апреля информация пошла, что на 9-м этаже коронавирус, его опечатали, — говорит он. — А 9 апреля ввели карантин. Тут есть люди, которые как раз 9-го выписывались, но их не выпустили. Тогда же с нас сняли анализы».

О том, что более 500 человек во Вредена находятся под подозрением на наличие COVID-19, «Фонтанка» писала на прошлой неделе. Сообщалось, что около 260 человек медиков закрыты на карантин вместе с 440 пациентами до 23-го числа. Капитан корабля — читай, директор НИИ— вынужденно покинул борт одним из первых, его госпитализировали с коронавирусом. Его заместитель Андрей Черный, который заступил на мостик, утверждал, что ситуация под полным контролем, пациенты получают своевременную помощь и тяжелых среди них нет.

Чекрыгин лежит в 18-м отделении на восьмом этаже. Результаты первого тестирования оказались неутешительными: из более чем 30 пациентов большая часть — положительные, сам Чекрыгин из списка почему-то выпал.

«Нас пять человек лежало в палате, были и отрицательные, и положительные, насчет меня — не известно, — рассказывает он. — Одного уже увезли в инфекционную после того, как на КТ увидели двустороннюю пневмонию. То есть мы лежим в трусах и майке, заходят эти ребята в скафандрах, забирают человека. Просто лежим и ждем. Нам дали три маски на 2 недели, сказали носить не более получаса. Ну о каком здоровье вообще речь идет, у нас один туалет на отделении».

Фото: Сергей Чекрыгин
Фото: Сергей Чекрыгин
Фото: Сергей Чекрыгин
Фото: Сергей Чекрыгин

По результатам тестов от 9 апреля в перечне были и «положительные» сотрудники больницы. У пациентов взяли повторные анализы 17 апреля, говорит Чекрыгин. Зато медперсонал НИИ Вредена прошел исследование методом ПЦР еще 15-го числа, через 5 дней оформили результаты. Если судить по отчету Лаборатории особо опасных и вирусологических исследований, у 53 человек COVID-19 не обнаружен, 60 — заболели.

Написавшая «Фонтанке» родственница одной из медсестер уверяет, что даже те, у кого подтвержден коронавирус, вынуждены продолжать работать. «Просят прислать им замену, но ответа нет, — пишет она. — В перерывах между работой ставят себе капельницы и держатся из последних сил. Говорят, не будет замены до 15 мая, нет защиты для медперсонала и никого туда не пускают».

Операции с началом карантина, разумеется остановили, однако пациенты рассказывают, что все перевязки проводятся по плану. Проблем с уходом и питанием, по их словам, тоже нет, одна деталь: все это делают заболевшие люди, которым не на кого смениться.


О том, насколько тяжелая ситуация в больнице, говорит и тот факт, что в публичное поле вышли обычно осторожные в авторизованных высказываниях врачи.

Заведующий отделением нейроортопедии с костной онкологией — то самое 18-е — Дмитрий Пташников в Istagram поделился цифрами на 12-й день карантина: «Все наши сотрудники на сегодняшний день болеют, — говорит он. — У 9 из 10 на компьютерной томографии подтверждена пневмония, еще пневмония у 12 пациентов. Двоих пришлось перевести в связи с сопутствующей тяжелой патологией в специализированные стационары». Сам Пташников, по его словам, тоже заражен, у него обошлось без пневмонии, температурил несколько дней.

Перспективы нерадужные. «К сожалению, никакие средства индивидуальной защиты, даже современные, не сработают, так как мы закрыты в одном помещении с больными, внутренних шлюзов не организовать внутри отделения, — говорит Пташников. — Мы варимся в собственном соку».


Врач к тому же отметил ряд закономерностей — на основании собственных наблюдений, благо материал имеется. История о 80% «легких» пациентов больше не кажется ему убедительной: все COVID-положительные в его поле зрения переболели пневмонией — и даже часть людей с отрицательным анализом. Кроме того, даже при слабо выраженном кашле, без тяжелых симптомов, КТ показывает пневмонию.

«У меня было 2 отрицательных результата, но что это означает в наших условиях? — рассказал «Фонтанке» еще один хирург, не из 18-го отделения. — 15-го сдал анализ и скоро лег под капельницу и сейчас под ней лежу».


По его словам, его отделение представляет собой что-то вроде изолированного отсека в подлодке. «Есть буферная зона, через которую мы общаемся с внешней средой, — говорит врач. — Через нее же передают еду. Подкатывают тележку, мы ее обрабатываем у себя, как и тарелки, и потом начинаем раздавать. У нас есть возможность друг друга подменять внутри отделения, у нас не самое большое количество пациентов. Разве что реабилитацию в полном объеме не провести, все работают самостоятельно. Но еще раз: у нас не самая тяжелая ситуация. Думаю, и в 18-м не самая; представьте, что должно происходить в гнойном отделении, если прекращены операции».

«Фонтанка» накануне запросила комментарий о происходящем у и.о. главврача НИИ им. Вредена. Ответа пока не поступило.

Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»

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Комментарии (20)

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nuga
Показанное только подтверждает халатность,непрофессионализм Комздрава. Если медик болен,он должен быть помещен на лечение,а не разгуливать на работе,заражая пациентов,к тому же при любой болячке нужно лежать,а не активничать,раздувая пожар инфекции до пневмании. Рукожопость налицо. Здоровых горожан гоняют штрафами по городу,а в своих закрытых подведомственных анклавах устраивают морильню вирусную. Почему людей не выписали в положенные сроки,подвергнув их риску заражения рядом с больными короной в одном здании?
bash
Сериал "Хороший доктор", 2 сезон. Две серии "Карантин".
Немного сжато и не так масштабно, но, наверное, ощущение того, что происходит в НИИ, хоть частично передает.

Здоровья врачам и пациентам. И медсестрам. И санитарам. В общем - всем. Держитесь!
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