Побег из-под страха. Зараженный пациент института Вредена скрылся после смерти двух женщин
В Петербурге 29-летний мужчина с подтвержденным COVID-19 нарушил больничный карантин и, убегая из города, подставил под риск заражения пассажиров самолета и поезда. Его ищут в родном Дагестане.
Причиной побега жителя Махачкалы из медицинского института Вредена стало нежелание повторять печальную судьбу двух женщин, умерших в петербургских больницах. Их госпитализировали по экстренным показаниям, но скончались они в инфекционных блоках от пневмонии. Перспектива тоже оказаться в коронавирусной больнице вызвала в беглеце панику.
Как стало известно «Фонтанке» 27 апреля, пациент Вредена имел подтвержденный COVID-19, но тем не менее решился на побег. Двое суток назад он выбрался из медцентра и скрылся из города, воспользовавшись самолетом до Москвы и поездом до Махачкалы. Его попутчиками могли быть десятки человек, которые пользовались тем же транспортом 25 и 26 апреля, а количество контактных лиц, учитывая его перемещения в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, может исчисляться сотнями.
Он приехал в Петербурге для операции в институте Вредена, попал под тотальный карантин, просидел две недели до 23 апреля и стал проситься на волю. Ему отказывали. Повторный тест показал коронавирусную инфекцию. В пятницу, 24 апреля, нервы махачкалинца «объяснимо сдали», утверждают его друзья, и он замыслил побег.
«В Дагестан из Петербурга отправляются цинковые гробы, и никому не хочется оказаться в них, тем более после вскрытия. Ислам и аутопсия несовместимы», - говорят они.
Собеседники имеют в виду два случая. Сорокалетняя жительница республики умерла 24 апреля. Она по примеру беглеца «выбила» квоту в институт Вредена и приехала для плановой операции на суставе. На карантине подхватила пневмонию. Женщину перевели в госпиталь для ветеранов войн на Народной улице, откуда она уже не выбралась.
При похожих обстоятельствах скончалась еще одна уроженка республики из города Дагестанские Огни. Она довольно долго жила в Петербурге. Пару недель назад ее из дома забрала скорая - с подозрением на инфаркт. Женщину привезли в Елизаветинскую больницу и попутно диагностировали пневмонию, после чего перевели в перепрофилированную под инфекционных пациентов клинику Святого Георгия.
Родственники обеих пациенток настаивали на выдаче тел без вскрытия. Медики и Роспотребнадзор наотрез отказались следовать религиозным обычаям. Согласно временным методическим рекомендациям Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, отмена патологоанатомического вскрытия больного с установленным при жизни диагнозом COVID-19 или отнесенного к категории «подозрительный и вероятный случай COVID-19» не допускается.
Умершую в больнице Святого Георгия после вскрытия передали родственникам, ее тело доставили в Дагестан. По умершей в госпитале ветеранов войн до сих пор в дагестанской диаспоре кипят страсти.
Сбежавший пациент, как рассказали «Фонтанке», боялся перевода в инфекционный стационар. Он считает, что имел право на свободу после двухнедельного карантина.
Мужчину ищут в Махачкале, петербургская полиция передала информацию коллегам. Официально он числится самовольно покинувшим медицинское учреждение.
Вероятно, побег сочтут нарушением санитарно-эпидемиологических правил с созданием угрозы массового заражения. Статья 236 УК предусматривает лишение свободы до двух лет.
В экстренных службах Петербурга «112» (полиция) и «122» (линия по коронавирусу) корреспонденту «Фонтанки» не смогли объяснить алгоритм действий пассажиров, которые 25 и 26 апреля могли оказаться рядом с беглецом.
На выходных из Вредена сбежал еще один пациент - житель Липецкой области. Он тоже добрался до малой родины. Местная полиция его нашла, но пока не задержала. Мужчина числится как самоизолированный. Данных о том, что у него диагностирован коронавирус, нет.
Карантин в НМИЦ Вредена введен с 9 апреля. Под заражение попали около 300 человек, в том числе директор Рашид Тихилов. Накануне сотрудница медцентра записала видеообращение, в котором рассказала об отсутствии лечения.
Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»