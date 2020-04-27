Побег из-под страха. Зараженный пациент института Вредена скрылся после смерти двух женщин

В Петербурге 29-летний мужчина с подтвержденным COVID-19 нарушил больничный карантин и, убегая из города, подставил под риск заражения пассажиров самолета и поезда. Его ищут в родном Дагестане.

автор фото Валерий Титиевский/Коммерсантъ

Причиной побега жителя Махачкалы из медицинского института Вредена стало нежелание повторять печальную судьбу двух женщин, умерших в петербургских больницах. Их госпитализировали по экстренным показаниям, но скончались они в инфекционных блоках от пневмонии. Перспектива тоже оказаться в коронавирусной больнице вызвала в беглеце панику.

Как стало известно «Фонтанке» 27 апреля, пациент Вредена имел подтвержденный COVID-19, но тем не менее решился на побег. Двое суток назад он выбрался из медцентра и скрылся из города, воспользовавшись самолетом до Москвы и поездом до Махачкалы. Его попутчиками могли быть десятки человек, которые пользовались тем же транспортом 25 и 26 апреля, а количество контактных лиц, учитывая его перемещения в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, может исчисляться сотнями.

Он приехал в Петербурге для операции в институте Вредена, попал под тотальный карантин, просидел две недели до 23 апреля и стал проситься на волю. Ему отказывали. Повторный тест показал коронавирусную инфекцию. В пятницу, 24 апреля, нервы махачкалинца «объяснимо сдали», утверждают его друзья, и он замыслил побег. «В Дагестан из Петербурга отправляются цинковые гробы, и никому не хочется оказаться в них, тем более после вскрытия. Ислам и аутопсия несовместимы», - говорят они.

Собеседники имеют в виду два случая. Сорокалетняя жительница республики умерла 24 апреля. Она по примеру беглеца «выбила» квоту в институт Вредена и приехала для плановой операции на суставе. На карантине подхватила пневмонию. Женщину перевели в госпиталь для ветеранов войн на Народной улице, откуда она уже не выбралась.

При похожих обстоятельствах скончалась еще одна уроженка республики из города Дагестанские Огни. Она довольно долго жила в Петербурге. Пару недель назад ее из дома забрала скорая - с подозрением на инфаркт. Женщину привезли в Елизаветинскую больницу и попутно диагностировали пневмонию, после чего перевели в перепрофилированную под инфекционных пациентов клинику Святого Георгия.



Родственники обеих пациенток настаивали на выдаче тел без вскрытия. Медики и Роспотребнадзор наотрез отказались следовать религиозным обычаям. Согласно временным методическим рекомендациям Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, отмена патологоанатомического вскрытия больного с установленным при жизни диагнозом COVID-19 или отнесенного к категории «подозрительный и вероятный случай COVID-19» не допускается.

Умершую в больнице Святого Георгия после вскрытия передали родственникам, ее тело доставили в Дагестан. По умершей в госпитале ветеранов войн до сих пор в дагестанской диаспоре кипят страсти.

Сбежавший пациент, как рассказали «Фонтанке», боялся перевода в инфекционный стационар. Он считает, что имел право на свободу после двухнедельного карантина.

Мужчину ищут в Махачкале, петербургская полиция передала информацию коллегам. Официально он числится самовольно покинувшим медицинское учреждение.

Вероятно, побег сочтут нарушением санитарно-эпидемиологических правил с созданием угрозы массового заражения. Статья 236 УК предусматривает лишение свободы до двух лет.

