Контактировавшие с премьер-министром Мишустиным изолируются и сдадут тест на коронавирус
Те, кто контактировал с заразившимся коронавирусом премьер-министром России Михаилом Мишустиным, будут изолированы и сдадут тест на COVID-19. Об этом со ссылкой на представителя правительства РФ Бориса Белякова вечером 30 апреля пишет ТАСС.
Беляков также подчеркнул, что глава кабмина максимально ограничил очные контакты еще несколько недель назад, его общение с подчиненными и начальством происходило «в режиме видеоконференцсвязи или телефонных звонков». Он также отметил, что председатель правительства сообщил о своем диагнозе сразу, как только узнал о нем от врачей.
В ближайшее время премьер-министр будет находиться под медицинским наблюдением в одной из больниц, добавил его представитель, отвечая на вопрос, где будет проводить самоизоляцию Мишустин.
Ранее в прямом эфире одного из федеральных каналов глава кабмина Михаил Мишустин заявил о том, что у него диагностировали новую коронавирусную инфекцию. Об этом он доложил президенту России Владимиру Путину.
Глава государства выразил надежду, что тот продолжит принимать участие в работе российского правительства, а позже временно назначил на его место первого вице-премьера Андрея Белоусова.