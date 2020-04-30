Контактировавшие с премьер-министром Мишустиным изолируются и сдадут тест на коронавирус

Те, кто контактировал с заразившимся коронавирусом премьер-министром России Михаилом Мишустиным, будут изолированы и сдадут тест на COVID-19. Об этом со ссылкой на представителя правительства РФ Бориса Белякова вечером 30 апреля пишет ТАСС.

Беляков также подчеркнул, что глава кабмина максимально ограничил очные контакты еще несколько недель назад, его общение с подчиненными и начальством происходило «в режиме видеоконференцсвязи или телефонных звонков». Он также отметил, что председатель правительства сообщил о своем диагнозе сразу, как только узнал о нем от врачей.