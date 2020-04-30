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У премьер-министра Мишустина коронавирус

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30.04.2020 21:38
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Контактировавшие с премьер-министром Мишустиным изолируются и сдадут тест на коронавирус

Те, кто контактировал с заразившимся коронавирусом премьер-министром России Михаилом Мишустиным, будут изолированы и сдадут тест на COVID-19. Об этом со ссылкой на представителя правительства РФ Бориса Белякова вечером 30 апреля пишет ТАСС.

Беляков также подчеркнул, что глава кабмина максимально ограничил очные контакты еще несколько недель назад, его общение с подчиненными и начальством происходило «в режиме видеоконференцсвязи или телефонных звонков». Он также отметил, что председатель правительства сообщил о своем диагнозе сразу, как только узнал о нем от врачей.

В ближайшее время премьер-министр будет находиться под медицинским наблюдением в одной из больниц, добавил его представитель, отвечая на вопрос, где будет проводить самоизоляцию Мишустин.

Ранее в прямом эфире одного из федеральных каналов глава кабмина Михаил Мишустин заявил о том, что у него диагностировали новую коронавирусную инфекцию. Об этом он доложил президенту России Владимиру Путину.

Глава государства выразил надежду, что тот продолжит принимать участие в работе российского правительства, а позже временно назначил на его место первого вице-премьера Андрея Белоусова.

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