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29.04.2020 20:53
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Смольный выделит 1,8 млрд рублей на маски и кислородные концентраторы для врачей

Комитет по здравоохранению получит 1,749 млрд рублей из Резервного фонда правительства Санкт-Петербурга. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщила 29 апреля пресс-служба Смольного.

Деньги пойдут на предоставление субсидии государственным учреждениям здравоохранения для закупок средств индивидуальной защиты и кислородных концентраторов (медицинские приборы,способные из обычного воздуха вырабатывать воздушную смесь с концентрацией кислорода до 95%, используются, в том числе для лечения больных с коронавирусной инфекцией. - Прим. Ред).

Неделю назад в Смольном сообщали о дефиците средств индивидуальной защиты. Пока больницы справляются, но «мы подходим к красной черте», говорил губернатор Александр Беглов.

Ранее Смольный опубликовал проект постановления, которое позволит увеличить размер резервного фонда почти в два раза — с 3 до 5% расходной части бюджета.

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