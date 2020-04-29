Глава тульского Минздрава заразился коронавирусом. Теперь он живёт в кабинете

«Да, болезнь меня не миновала. Заболевание у меня протекает в легкой форме. И учитывая тот объем работы, который сейчас выполняет министерство, я принял решение остаться на работе», - рассказывает он.

О том, что тест на коронавирус главы местного Минздрава дал положительный результат, 29 апреля сообщает правительство Тульской области на своей официальной странице «ВКонтакте». Алексей Эрк стал одним из бессимптомных пациентов.

Коронавирусная инфекция не смогла оторвать министра здравоохранения Тульской области от работы. Алексей Эрк отказался от госпитализации и сделал обсерватором собственный кабинет.

Назвать жизнь в кабинете сложной он не может. По его словам, теперь там есть всё необходимое для длительной изоляции, включая постельные принадлежности. Медикаменты, домашнюю еду от жены и всё необходимое для него оставляют в приёмной, которую Эрк использует как тамбур.

«Я выхожу, используя все средства защиты, забираю все, что нужно – риск минимален. С коллегами обсудил все условия», - говорит он. Участятся ли проверки на коронавирус коллег, не уточняется.

По данным правительства на 29 апреля, в Тульской области за весь период пандемии выявлено 873 заболевших, 90 из них за последние сутки. 79 человек выздоровели, шестеро скончались.