На петербургской бирже седьмой торговый день подряд дорожает бензин

Торги на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже дают повод для оптимизма оптовым торговцам топливом. Начиная с 21 апреля котировки на бензин неизменно растут, а объем торгов удвоился.

К 29 апреля биржевые котировки на бензин марки АИ-92 выросли с 35,7 тыс. рублей за тонну (или 27 рублей за литр) до 40 348 рублей (30,5 руб./литр), то есть примерно на 13%.

Если еще 22 апреля брокеры смогли продать на бирже всего 5,3 тыс. тонн (на 195 млн рублей), то уже 28 апреля объем торгов превысил 11,6 тыс. тонн на 470 млн рублей.



Аналогичная картина и по АИ-95. Цены на эту марку на бирже за неделю также росли все предыдущие дни с 21 апреля и к сегодняшнему дню выросли на 13% — 41 151 рубль за тонну (31,1 руб./литр).

При этом розничные цены на бензин пока держатся на прежнем уровне. Стоимость автобензина АИ-92 на прошлой неделе стабилизировалась на уровне 42,75 руб./литр, АИ-95 — 45,99 руб./литр, дизельного топлива летнего — 47,54 руб./литр.

Ложку дегтя в эту радужную картину добавляет параллельное падение цен во внебиржевом секторе. Так, за минувшую неделю изменение цены в оптовом сегменте за пределами биржи составило минус 6,8%. Разница между биржевыми и внебиржевыми котировками также стала отрицательной. Спред во вторник, 28 апреля, составляет примерно 4 тыс. рублей за тонну по Аи-92 и 3 тыс. рублей — по АИ-95.

На этом фоне особенно печально смотрится график «нетбэка» — стоимости экспорта без учета транспортных расходов.

В марте впервые с 2018 года отправлять бензин на внутренний рынок стало более выгодно, чем экспортировать. А сейчас разница между внутренней и экспортной ценой достигает небывалых масштабов. Так, стоимость поставки тонны бензина АИ-92 за границу составляла 22 апреля 16 007 рубля, то есть около 12 рублей за литр против 40 343 рублей, по которым проходили сделки на Санкт-Петербургской бирже.

