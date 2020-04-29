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29.04.2020 15:49
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«Модный приговор» самоизоляции. ТЦ «Парнас Сити» продолжил работу вопреки коронавирусным запретам

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга 29 апреля посетили торговый центр «Парнас Сити» возле одноименной станции метро. Как рассказали в пресс-службе ведомства, он работал вопреки запретам, ранее установленным властями Северной столицы для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ

«Часть магазинов по продаже обуви, одежды и прочих непродовольственных товаров были открыты и принимали посетителей. Об ограничениях и особых условиях реализации товара напоминали только распечатанные объявления, соседствующие с рекламой скидок и распродаж, настежь открытыми дверьми и световой рекламой торговых помещений», — рассказали в ведомстве.

Некоторые магазине при виде работников ККИ все же успели закрыть двери. В отношении тех, кто не пожелал приостановить торговлю, составлено шесть протоколов об административном правонарушении по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Администрации и собственнику ТЦ также грозит привлечение к административной ответственности. «Деятельность торгового центра провоцирует жителей нарушить режим самоизоляции и отправиться за покупками», — подчеркнули в ККИ.

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Комментарии (2)

aleksejkorobov
если соблюдается дистанция и ограничено кол-во одновременного нахождения людей в магазинах, то это норм.
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