Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга 29 апреля посетили торговый центр «Парнас Сити» возле одноименной станции метро. Как рассказали в пресс-службе ведомства, он работал вопреки запретам, ранее установленным властями Северной столицы для борьбы с коронавирусной инфекцией.

«Часть магазинов по продаже обуви, одежды и прочих непродовольственных товаров были открыты и принимали посетителей. Об ограничениях и особых условиях реализации товара напоминали только распечатанные объявления, соседствующие с рекламой скидок и распродаж, настежь открытыми дверьми и световой рекламой торговых помещений», — рассказали в ведомстве.

Некоторые магазине при виде работников ККИ все же успели закрыть двери. В отношении тех, кто не пожелал приостановить торговлю, составлено шесть протоколов об административном правонарушении по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».



Администрации и собственнику ТЦ также грозит привлечение к административной ответственности. «Деятельность торгового центра провоцирует жителей нарушить режим самоизоляции и отправиться за покупками», — подчеркнули в ККИ.

