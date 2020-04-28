Глава Роспотребнадзора: каждый пятый медработник в Москве переболел коронавирусом, теперь у них есть иммунитет
У 20% медработников в Москве есть приобретенный иммунитет к коронавирусу. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила 28 апреля в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.
«Начата работа по исследованию напряженности иммунитета медицинских работников в Москве. На сегодняшний день нашей отечественной тест-системой обследовано уже более 3200 человек. И первые результаты показали, что 20% из них иммунитет имеют», — сказала она. По словам Поповой, «это хороший прогностический признак».
Также глава Роспотребнадзора отметила, что уровень летальности из-за заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, в России является одним из самых низких в мире и не превышает 1%. Заболевание проходит без симптомов у 45% заразившихся COVID-19.