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28.04.2020 18:44
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Глава Роспотребнадзора: каждый пятый медработник в Москве переболел коронавирусом, теперь у них есть иммунитет

У 20% медработников в Москве есть приобретенный иммунитет к коронавирусу. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила 28 апреля в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.

«Начата работа по исследованию напряженности иммунитета медицинских работников в Москве. На сегодняшний день нашей отечественной тест-системой обследовано уже более 3200 человек. И первые результаты показали, что 20% из них иммунитет имеют», — сказала она. По словам Поповой, «это хороший прогностический признак».

Также глава Роспотребнадзора отметила, что уровень летальности из-за заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, в России является одним из самых низких в мире и не превышает 1%. Заболевание проходит без симптомов у 45% заразившихся COVID-19.

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Комментарии (10)

Modest_5e4ce41f7533b
Логичный вывод: они уже ничем не рискуют. Нечего им дополнительно платить, пусть за низкие поклоны работают.
155296642
Про то, куда делись средства индивидуальной защиты глава надзора ничего не знает? Не интересовалась?
spb7771250
Насколько я знаю, они антитела от других короновирусов путают с антителами САРС-КОВ-2. Могу ошибаться.
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