Глава Роспотребнадзора: каждый пятый медработник в Москве переболел коронавирусом, теперь у них есть иммунитет

У 20% медработников в Москве есть приобретенный иммунитет к коронавирусу. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила 28 апреля в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.



«Начата работа по исследованию напряженности иммунитета медицинских работников в Москве. На сегодняшний день нашей отечественной тест-системой обследовано уже более 3200 человек. И первые результаты показали, что 20% из них иммунитет имеют», — сказала она. По словам Поповой, «это хороший прогностический признак».

