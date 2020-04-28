В Петербурге лечение коронавируса на дому обойдется в 10060 рублей
Петербург — единственный регион России, который ввел тариф на амбулаторное лечение COVID-19, сообщается в опубликованном 28 апреля докладе главы межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Петербурге Евгения Шляхто.
Тариф 10060 рублей — стационар «на дому» включает 10 дней наблюдения, взятие мазков, лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты для медицинского персонала.
Напомним, что ранее губернатор Александр Беглов говорил, что стоимость лечения пациента в легкой форме — 24 тысячи рублей, средней тяжести — 125, а тяжелого — до полумиллиона. Позднее стоимость каждого случая лечения была увеличена в среднем на 30 тысяч рублей, а стоимость лечения тяжелой формы COVID-19 — на 100 тысяч рублей.
В каком районе Петербурга больше всего заболевших коронавирусом пациентов и врачей лечатся на дому, смотрите на карте, составленной рабочей группой.