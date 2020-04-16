В Петербурге лечение тяжелой формы коронавируса подорожало на 100 тысяч рублей

Комитет по здравоохранению Петербурга сообщил о том, что в городе принят пакет мер по повышению финансовой устойчивости учреждений здравоохранения.

«Комитетом по здравоохранению произведен перерасчет тарифов на оплату медицинской помощи пациентам с внебольничной пневмонией, гриппом, ОРВИ, новой коронавирусной инфекцией COVID-19 с учетом расходов на средства индивидуальной защиты для медицинских работников. Стоимость каждого случая лечения увеличена в среднем на 30 тысяч рублей, а стоимость лечения тяжелой формы COVID-19 – на 100 тысяч рублей», - сообщили в ведомстве 16 апреля.