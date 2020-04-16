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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

16.04.2020 23:52
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В Петербурге лечение тяжелой формы коронавируса подорожало на 100 тысяч рублей

Комитет по здравоохранению Петербурга сообщил о том, что в городе принят пакет мер по повышению финансовой устойчивости учреждений здравоохранения.

«Комитетом по здравоохранению произведен перерасчет тарифов на оплату медицинской помощи пациентам с внебольничной пневмонией, гриппом, ОРВИ, новой коронавирусной инфекцией COVID-19 с учетом расходов на средства индивидуальной защиты для медицинских работников. Стоимость каждого случая лечения увеличена в среднем на 30 тысяч рублей, а стоимость лечения тяжелой формы COVID-19 – на 100 тысяч рублей», - сообщили в ведомстве 16 апреля.

Ранее губернатор Александр Беглов говорил, что стоимость лечения пациента в легкой форме — 24 тысячи рублей, средней тяжести — 125, а тяжелого — до полумиллиона.

Также увеличено финансирование медицинских организаций системы ОМС Петербурга на 293 млн рублей, в том числе: финансирование скорой медицинской помощи вне медицинской организации - на 89 млн рублей, финансирование больницы Боткина - на 177 млн рублей.

Напомним, что Смольный режет адресную инвестиционную программу и свои амбиции более чем на четверть в 2020 году . Коронавирус отрезает от бюджета развязки ЗСД, расходы на метро и туалеты..

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Комментарии (11)

aaignat
Стаду изоляция, чтобы пилить не мешало
AndreyJA
во ща статистика подскочит-то...
Анна Эстедт
А во сколько выйдет счет туристу из стран Центральной Азии, легальному иммигранту, иностранному студенту, лицу без гражданства или лицу с просроченной визой? У них есть мотив не обращаться за мед.услугами и болеть втихаря?
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