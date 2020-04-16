В Петербурге лечение тяжелой формы коронавируса подорожало на 100 тысяч рублей
Комитет по здравоохранению Петербурга сообщил о том, что в городе принят пакет мер по повышению финансовой устойчивости учреждений здравоохранения.
«Комитетом по здравоохранению произведен перерасчет тарифов на оплату медицинской помощи пациентам с внебольничной пневмонией, гриппом, ОРВИ, новой коронавирусной инфекцией COVID-19 с учетом расходов на средства индивидуальной защиты для медицинских работников. Стоимость каждого случая лечения увеличена в среднем на 30 тысяч рублей, а стоимость лечения тяжелой формы COVID-19 – на 100 тысяч рублей», - сообщили в ведомстве 16 апреля.
Ранее губернатор Александр Беглов говорил, что стоимость лечения пациента в легкой форме — 24 тысячи рублей, средней тяжести — 125, а тяжелого — до полумиллиона.
Также увеличено финансирование медицинских организаций системы ОМС Петербурга на 293 млн рублей, в том числе: финансирование скорой медицинской помощи вне медицинской организации - на 89 млн рублей, финансирование больницы Боткина - на 177 млн рублей.
Напомним, что Смольный режет адресную инвестиционную программу и свои амбиции более чем на четверть в 2020 году . Коронавирус отрезает от бюджета развязки ЗСД, расходы на метро и туалеты..