«Эти деньги сгорят, как в огне». Экономисты между двумя женщинами — Собчак и Набиуллиной

Наделавшее много шума выступление Ксении Собчак о том, что раздавать деньги всем гражданам в кризис — бессмысленно, вызвало шквал возмущения. «Фонтанка» попыталась найти экономиста, который бы опроверг её слова.

автор фото Александр Казаков/Коммерсантъ

«С точки зрения здравого смысла, мне не кажется эффективной мерой просто раздача денег населению. Мне кажется, гораздо более эффективной мерой будет поддерживать средний и малый бизнес, который, в свою очередь, не будет увольнять людей», — так экс-кандидат в президенты Российской Федерации Ксения Собчак разожгла в эфире «Эхо Москвы» очередной костер возмущения в народных массах.

«Эти деньги сгорят, как в огне. Люди их проедят. И все равно, сколько будет это пособие — 20, 40, 50 тысяч рублей. Это не даст им нового заработка, — не останавливалась потомственный политик. — Помогать нужно сильным, а не слабым. Только сильные смогут помочь слабым. Только сильные смогут вытянуть на себе экономику».



Трудно представить себе менее удачное время для продвижения таких праволиберальных идей. В целом концепция минимизации влияния государства на экономику — вполне рабочая, пользуется поддержкой по всему миру и во многих странах доказала на практике свою эффективность. Однако сейчас она вызвала бурю негативных эмоциональных откликов в соцсетях в самом широком диапазоне. От «циничнее всех «медиадива» Собчак» в устах депутата ЗакСа Петербурга Бориса Вишневскго, через «сытый голодного не разумеет» до внезапного «Собчак выбрала для себя пропутинскую позицию» от Михаила Ходорковского.

Поскольку в своей речи Ксения Собчак оперировала экономическими доводами, «Фонтанка» обратилась к тем, кто понимает, о чем идет речь. Эксперты в области макроэкономики оказались более благосклонны к её шокирующим заявлениям. Хотя и с определенными поправками.

«Нынешние проблемы в первую очередь — это кризис конечного спроса. Сейчас есть большие опасения относительно ВВП уже не только на этот год, но и на следующий. И действительно, сейчас в условиях длительного карантина предприятия будут сокращать занятость своего персонала. И поскольку у людей не будет денег, необходимо конечный спрос поддерживать на государственном уровне, — рассуждает Наталья Орлова, главный экономист, руководитель центра макроэкономического анализа Альфа-банка. — Однако есть спор: напрямую ли стимулировать спрос или через поддержку работодателей? В развитых странах сейчас ответ на этот вопрос зависит от электорального цикла. К примеру, в США сейчас он на подъеме, поэтому речь зашла о раздаче всем 1200 долларов. Однако там, где иная ситуация, в основном экономисты говорят в первую очередь именно об удержании занятости. То есть деньги давать, но через компании».



При этом Наталья Орлова считает критически важным такую поддержку работодателей делать масимально прозрачной и контролируемой — чтобы деньги гарантированно доходили до работников, а не уходили на другие нужды компаний.

«Выплаты гражданам денег сейчас — нужная мера, но она обязательно должна идти в связке с поддержкой бизнеса. Просто раздать людям деньги — это будет одноразовый импульс, а постоянно так делать не получится», — практически перефразировала Наталья Орлова тезисы Ксении Собчак.

Вместе с тем, другие экономисты обращают внимание, что никакой особо масштабной раздачи денег сейчас государство и не планирует.

«Большинство заявленных мер прямой поддержки вообще начнется в лучшем случае с 1 мая. И мы пока не знаем, как эта мера заработает. Пять тысяч — на маленьких детей и 12 тысяч тем, кто потерял работу, — это куда больше выглядит как социальный шаг, а не экономический. Хотя в какой-то мере и правда сможет поддержать падающий спрос», — обращает внимание Татьяна Омельчук, старший научный сотрудник Научно-исследовательского финансового института Минфина РФ.



Она предлагает проанализировать, как работают те меры, что уже должны, по замыслу властей, вовсю работать. К примеру, предоставление кредитных каникул или беспроцентные кредиты на выплату зарплат. «Пока банки по формальным причинам очень многим отказывают, так что оценить эффективность такого шага правительства затруднительно», — говорит эксперт.

«При этом прямая финансовая поддержка граждан, если и будет проводиться, должна быть адресной. Кто-то работает в «Газпроме», у многих бюджетников вообще не потерялись доходы. К примеру, воспитатели детских садов заметно пострадали из-за карантина. А преподаватели вузов — нет», — перечисляет Татьяна Омельчук. Также она подчеркивает, что хотя прямые выплаты действительно поддержат спрос, но они же могут и разогнать инфляцию, что нивелирует усилия государства по поддержке самых пострадавших граждан.

Главный по инфляции в нашей стране — глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. Она также в пятницу выступала примерно по тому же поводу, что и Ксения Собчак, однако высказывалась чуть осторожнее.



«Я повторю, что мы поддерживаем прямые выплаты гражданам и бизнесу в сложный период. Кредиты, кредитные ставки имеют значение, но сейчас для людей важнее прямая поддержка. Правительство применяет такие меры поддержки, это бюджетные меры поддержки — и гранты, и увеличение пособий по безработице, и выплаты особо нуждающимся категориям, и помощь семьям, и так далее, — обнадежила глава ЦБ в ходе онлайн пресс-конференции. — Но просьба не путать это с денежно-кредитной политикой и с так называемыми «вертолетными» деньгами. Во-первых, никто в мире еще не применяет эти меры, когда центральные банки печатают деньги и раздают их всем. Но даже если представить, что мы как Центральный банк напечатаем деньги и раздадим их по нулевой ставке, — к чему это приведет? Я напомню 1990-е годы. Это приведет к взрыву инфляции, и людям, которые получат эти денежные знаки, будет на них тяжело что-то купить. Потому что все эти выплаты будут обесценены ростом цен».

Никита Масленников, руководитель направления «финансы и экономика» Института современного развития, напоминает о том, как это реально работает, на живом примере. «В Австралии в 2008–2009 гг. всем также раздали по 1200 австралийских долларов. И опыт показал, что прямая раздача доходит до рынка, стимулируя спрос, дай бог, наполовину, — говорит эксперт. — Оказалось, что у высокодоходных групп и среднего класса все деньги, которые получаются в рамках поддержки, оседают на сберегательных счетах. Да, это когда-нибудь вернется в экономику, но не дает немедленного эффекта, который задумывался».



Логично предположить, что в условиях России этот «австралийский эффект» хоть и действовал бы несколько иначе, но результат был бы таким же: у сильно закредитованных россиян значительная часть безвозмездных денег от государства ушла бы на погашение долгов перед банками. А значит, до прямого стимулирования спроса дело бы дошло далеко не во всех конкретных случаях.

По словам Никиты Масленникова, в России общая ситуация, конечно, отличается от австралийской, и раздача денег более актуальна. Но в первую очередь выплаты должны идти только людям наименее обеспеченным и наиболее пострадавшим: «Надо провести точку отсечения хотя бы по критерию официальной бедности — доходы ниже прожиточного минимума. Таких людей у нас достаточно. И поддержка им была бы уместна и действительно будет влиять на поддержку спроса».

При этом экономист говорит о том, что государство могло бы существенно упростить гражданам получение этих денег, и как раз эта помощь в сегодняшних условиях даже более важна, чем конкретный размер выплат. «В реальности нет смысла доказывать, что ты малоимущий, ведь налоговая и так знает, сколько ты зарабатываешь. И в сегодняшних условиях надо активизировать инициативу ФНС по созданию реестра граждан по уровню доходов. Это можно сделать очень быстро», — объясняет свою мысль Никита Масленников.

