«Эти деньги сгорят, как в огне». Экономисты между двумя женщинами — Собчак и Набиуллиной
Наделавшее много шума выступление Ксении Собчак о том, что раздавать деньги всем гражданам в кризис — бессмысленно, вызвало шквал возмущения. «Фонтанка» попыталась найти экономиста, который бы опроверг её слова.
«С точки зрения здравого смысла, мне не кажется эффективной мерой просто раздача денег населению. Мне кажется, гораздо более эффективной мерой будет поддерживать средний и малый бизнес, который, в свою очередь, не будет увольнять людей», — так экс-кандидат в президенты Российской Федерации Ксения Собчак разожгла в эфире «Эхо Москвы» очередной костер возмущения в народных массах.
«Эти деньги сгорят, как в огне. Люди их проедят. И все равно, сколько будет это пособие — 20, 40, 50 тысяч рублей. Это не даст им нового заработка, — не останавливалась потомственный политик. — Помогать нужно сильным, а не слабым. Только сильные смогут помочь слабым. Только сильные смогут вытянуть на себе экономику».
Трудно представить себе менее удачное время для продвижения таких праволиберальных идей. В целом концепция минимизации влияния государства на экономику — вполне рабочая, пользуется поддержкой по всему миру и во многих странах доказала на практике свою эффективность. Однако сейчас она вызвала бурю негативных эмоциональных откликов в соцсетях в самом широком диапазоне. От «циничнее всех «медиадива» Собчак» в устах депутата ЗакСа Петербурга Бориса Вишневскго, через «сытый голодного не разумеет» до внезапного «Собчак выбрала для себя пропутинскую позицию» от Михаила Ходорковского.
Поскольку в своей речи Ксения Собчак оперировала экономическими доводами, «Фонтанка» обратилась к тем, кто понимает, о чем идет речь. Эксперты в области макроэкономики оказались более благосклонны к её шокирующим заявлениям. Хотя и с определенными поправками.
«Нынешние проблемы в первую очередь — это кризис конечного спроса. Сейчас есть большие опасения относительно ВВП уже не только на этот год, но и на следующий. И действительно, сейчас в условиях длительного карантина предприятия будут сокращать занятость своего персонала. И поскольку у людей не будет денег, необходимо конечный спрос поддерживать на государственном уровне, — рассуждает Наталья Орлова, главный экономист, руководитель центра макроэкономического анализа Альфа-банка. — Однако есть спор: напрямую ли стимулировать спрос или через поддержку работодателей? В развитых странах сейчас ответ на этот вопрос зависит от электорального цикла. К примеру, в США сейчас он на подъеме, поэтому речь зашла о раздаче всем 1200 долларов. Однако там, где иная ситуация, в основном экономисты говорят в первую очередь именно об удержании занятости. То есть деньги давать, но через компании».
При этом Наталья Орлова считает критически важным такую поддержку работодателей делать масимально прозрачной и контролируемой — чтобы деньги гарантированно доходили до работников, а не уходили на другие нужды компаний.
«Выплаты гражданам денег сейчас — нужная мера, но она обязательно должна идти в связке с поддержкой бизнеса. Просто раздать людям деньги — это будет одноразовый импульс, а постоянно так делать не получится», — практически перефразировала Наталья Орлова тезисы Ксении Собчак.
Вместе с тем, другие экономисты обращают внимание, что никакой особо масштабной раздачи денег сейчас государство и не планирует.
«Большинство заявленных мер прямой поддержки вообще начнется в лучшем случае с 1 мая. И мы пока не знаем, как эта мера заработает. Пять тысяч — на маленьких детей и 12 тысяч тем, кто потерял работу, — это куда больше выглядит как социальный шаг, а не экономический. Хотя в какой-то мере и правда сможет поддержать падающий спрос», — обращает внимание Татьяна Омельчук, старший научный сотрудник Научно-исследовательского финансового института Минфина РФ.
Она предлагает проанализировать, как работают те меры, что уже должны, по замыслу властей, вовсю работать. К примеру, предоставление кредитных каникул или беспроцентные кредиты на выплату зарплат. «Пока банки по формальным причинам очень многим отказывают, так что оценить эффективность такого шага правительства затруднительно», — говорит эксперт.
«При этом прямая финансовая поддержка граждан, если и будет проводиться, должна быть адресной. Кто-то работает в «Газпроме», у многих бюджетников вообще не потерялись доходы. К примеру, воспитатели детских садов заметно пострадали из-за карантина. А преподаватели вузов — нет», — перечисляет Татьяна Омельчук. Также она подчеркивает, что хотя прямые выплаты действительно поддержат спрос, но они же могут и разогнать инфляцию, что нивелирует усилия государства по поддержке самых пострадавших граждан.
Главный по инфляции в нашей стране — глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. Она также в пятницу выступала примерно по тому же поводу, что и Ксения Собчак, однако высказывалась чуть осторожнее.
«Я повторю, что мы поддерживаем прямые выплаты гражданам и бизнесу в сложный период. Кредиты, кредитные ставки имеют значение, но сейчас для людей важнее прямая поддержка. Правительство применяет такие меры поддержки, это бюджетные меры поддержки — и гранты, и увеличение пособий по безработице, и выплаты особо нуждающимся категориям, и помощь семьям, и так далее, — обнадежила глава ЦБ в ходе онлайн пресс-конференции. — Но просьба не путать это с денежно-кредитной политикой и с так называемыми «вертолетными» деньгами. Во-первых, никто в мире еще не применяет эти меры, когда центральные банки печатают деньги и раздают их всем. Но даже если представить, что мы как Центральный банк напечатаем деньги и раздадим их по нулевой ставке, — к чему это приведет? Я напомню 1990-е годы. Это приведет к взрыву инфляции, и людям, которые получат эти денежные знаки, будет на них тяжело что-то купить. Потому что все эти выплаты будут обесценены ростом цен».
Никита Масленников, руководитель направления «финансы и экономика» Института современного развития, напоминает о том, как это реально работает, на живом примере. «В Австралии в 2008–2009 гг. всем также раздали по 1200 австралийских долларов. И опыт показал, что прямая раздача доходит до рынка, стимулируя спрос, дай бог, наполовину, — говорит эксперт. — Оказалось, что у высокодоходных групп и среднего класса все деньги, которые получаются в рамках поддержки, оседают на сберегательных счетах. Да, это когда-нибудь вернется в экономику, но не дает немедленного эффекта, который задумывался».
Логично предположить, что в условиях России этот «австралийский эффект» хоть и действовал бы несколько иначе, но результат был бы таким же: у сильно закредитованных россиян значительная часть безвозмездных денег от государства ушла бы на погашение долгов перед банками. А значит, до прямого стимулирования спроса дело бы дошло далеко не во всех конкретных случаях.
По словам Никиты Масленникова, в России общая ситуация, конечно, отличается от австралийской, и раздача денег более актуальна. Но в первую очередь выплаты должны идти только людям наименее обеспеченным и наиболее пострадавшим: «Надо провести точку отсечения хотя бы по критерию официальной бедности — доходы ниже прожиточного минимума. Таких людей у нас достаточно. И поддержка им была бы уместна и действительно будет влиять на поддержку спроса».
При этом экономист говорит о том, что государство могло бы существенно упростить гражданам получение этих денег, и как раз эта помощь в сегодняшних условиях даже более важна, чем конкретный размер выплат. «В реальности нет смысла доказывать, что ты малоимущий, ведь налоговая и так знает, сколько ты зарабатываешь. И в сегодняшних условиях надо активизировать инициативу ФНС по созданию реестра граждан по уровню доходов. Это можно сделать очень быстро», — объясняет свою мысль Никита Масленников.
Но куда больше, чем прямые выплаты, экономику поддержит все же именно поддержка бизнеса, убеждена Татьяна Омельчук, которая настаивает на необходимости повышения прозрачности уже объявленных мер, в том числе по отсрочке налогов, сокращении социальных выплат и других льгот. Также очень важно упрощать доступ к обещанной помощи.
«Сейчас, чтобы уволить человека и дать ему возможность встать на биржу труда для получения пособия, надо выплатить ему три оклада, а у большинства компаний нет на это денег. А индивидуальному предпринимателю, чтобы встать на биржу, надо сперва ликвидировать свое ИП, а для этого погасить все долги перед налоговой», — обращает внимание Татьяна Омельчук на замкнутые круги господдержки.
Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»