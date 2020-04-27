В Финляндии придумали новое пособие в 720 евро для взявших неоплачиваемый отпуск из-за коронавируса

«Kela начнет выплачивать новое пособие (epidemiatuki, или «эпидемическая поддержка». — Прим. ред. ) из-за исключительной ситуации, вызванной коронавирусной инфекцией. Временная «эпидемическая поддержка» предоставляется родителям, которые ухаживают за своими детьми дома и вынуждены были взять неоплачиваемый отпуск. Кроме того, пособие можно получить, если человек оказался на карантине после приезда из-за границы», — сообщается 27 апреля на сайте ведомства.

Финское ведомство социального обеспечения Kela объявило о введении нового пособия, которое временно будет выплачиваться пострадавшим от пандемии.

Чиновники подчеркивают, что пособие размером в 723,50 евро в месяц будет выплачиваться, только пока в стране действует режим чрезвычайного положения, то есть до 13 мая.



На данный момент в республике выявлено 4695 случаев коронавируса, а число летальных исходов достигло 193. О закрытии границ и введении карантина Финляндия задумалась еще в середине марта, а в начале апреля ограничения продлили до 13 мая.



О подготовке Финляндии к пандемии коронавируса читайте в материале «Фонтанки».

