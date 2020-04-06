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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

06.04.2020 13:43
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Две тысячи евро на руки и вся жизнь онлайн. Как Финляндия оказалась готова к коронавирусу

Высокий уровень дигитализации и социального обеспечения позволил Финляндии встретить пандемию готовой настолько, насколько это было возможно. Теперь финны ходят к врачу онлайн, судятся через скайп, заказывают все домой и получают деньги от государства.

Фото: Коллаж/«Фонтанка.ру«/pixabay.com

Спрос на удаленные приемы врачей в Финляндии вырос в геометрической прогрессии с момента распространения коронавируса. Больницы ввели возможность рассказать о возникших COVID-симптомах в круглосуточном чате без необходимости выходить из дома. Предполагается, что специалист на основании этих данных сможет решить, стоит ли принимать какие-то меры или нет.

Лишь за неделю в конце марта в крупной финской клинике Terveystalo было проведено 25 тысяч приемов по видеосвязи, тогда как год назад этот показатель был всего 2500. «За последние две недели потребность в удаленных приемах выросла настолько, что были подготовлены сотни специалистов. Среди них есть врачи вплоть до физиотерапевтов и психотерапевтов», — рассказала директор департамента цифровых медицинских услуг Terveystalo Пиа Уэстман в комментарии медицинскому изданию.

Система дистанционного приема разрабатывалась финнами давно, и была в первую очередь предназначена для небольших населенных пунктов, где не всегда есть нужный специалист. В 2016 году министерство здравоохранения и соцобеспечения даже приравняло услуги дистанционной медицины к традиционным визитам. Большая часть таких приемов — это просто общение пациента с доктором, но увеличивается и использование специальных гаджетов.

Однако сделать все онлайн не получится. «Беременных вообще никак не оберегают. Я должна планово ходить в больницу сдавать анализы туда, где и все больные коронавирусом», — рассказала читательница «Фонтанки» из Хельсинки Александра.

Компании цифровизируются или просят помощи у государства

Почти половина всех работающих финнов в той или иной мере могут выполнять свои функции из дома. В последние годы работа на удаленке становилась все более популярной, а с приходом коронавируса Финляндия переживает «революцию в трудовой жизни». Такие оценки дает влиятельная Конфедерация финской промышленности. «Теперь, когда мы следуем рекомендациям [соблюдать самоизоляцию], осмелюсь поспорить, что мы увидим национальный день удаленной работы. И я верю, что эта практика продолжится и после карантина», — рассказал ведущий эксперт организации Мика Тууляйнен YLE.

«Итоговое заседание совета директоров в нашей компании прошло по видеосвязи. К тому же у нас есть цифровая подпись, поэтому необязательно физически присутствовать в офисе», — сообщила читательница «Фонтанки» Майя.

Самыми пострадавшими считаются организаторы мероприятий, различные мастерские, индустрия туризма и рестораны, то есть все то, где не обойтись без человеческого контакта. Пострадавшие индивидуальные предприниматели смогут обратиться в муниципалитеты за выплатой 2000 евро помощи от коронавируса. На поддержку бизнеса было выделено 160 миллионов евро, из расчета, что как минимум 55 тысяч бизнесменов попросят помощи у государства. Читательница «Фонтанки» Полина, которая работает как индивидуальный предприниматель, сообщила, что собирается подавать документы на пособие. «Оно для предпринимателей нужно, чтобы, например, либо аренду платить, либо текущие расходы», — отметила она.

Для того чтобы обратиться в финское ведомство социального обеспечения Kela, также можно не покидать карантин. В стране уже давно все общение с властями переведено по максимуму в онлайн. И даже паспорт можно поменять по Интернету. Нововведением 2020-го станут судебные заседания онлайн. В начале года вступил в силу закон raahenseutu.fi/videoyhteyden-kaytto-tuo-lisaa-sujuvuutta-oikeuden/367311, который расширил возможности использования видеосвязи в судах. Стимулом для этого стало желание сократить командировочные расходы, однако в эпоху пандемии новинка пришлась как нельзя кстати.

Ретейл уходит в онлайн. Таксисты развозят продукты

Финские магазины, которые раньше только экспериментировали с интернет-продажами, активно начали уходить в Сеть во время коронавируса. Так, Clas Ohlson и Wolt бросили силы на онлайновые продажи. С помощью приложения человек может заказать товар, который доставят на дом. Самые популярные лоты — это лампочки и зажигалки. «Средняя цена [заказываемых] продуктов не особенно высокая», — отмечает генеральный директор Clas Ohlson Вирпи Вииникайнен. Правда, стоимость доставки в Хельсинки не чета Петербургу — 3,90 евро за полтора километра от района Камппи, а за следующие 500 метров придется отдать по евро.

Бум переживает и сайт tori.fi (финский аналог Avito), который фиксирует возросший интерес пользователей к оборудованию для домашних тренировок. Такие товары ищут по 35 тысяч раз в день, что в 200 раз больше, чем раньше.

Другие отрасли вынуждены подстраиваться под изменившуюся реальность. Сфера пассажирских перевозок в Финляндии переживает сложные времена в эпоху пандемии — финны стали на 90% меньше пользоваться такси. Один из главных заказчиков последних дней — это государство, которое оплатило поездки от аэропорта Хельсинки для возвращающихся из-за COVID-2019 финнов. Перевозчики теперь сотрудничают и с интернет-магазинами по доставке товаров и даже продуктов.

«Собственная доставка интернет-магазинов не справляется. Вам не нужно ждать до следующей недели, если вызовете такси», — рассказали https://yle.fi/uutiset/3–11261849 YLE в Taxi Helsinki. По оценкам самих перевозчиков, они могут развозить до тысячи пакетов с продуктами в день. Время доставки в Хельсинки около часа. Пока основные покупатели — это пенсионеры, которым рекомендуют сидеть дома.

«Почти все продуктовые магазины открыли доставки, но на самом деле в них и так можно пока ходить», — рассказала читательница Александра.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, по состоянию на утро 6 апреля в Финляндии выявлено 2176 инфицированных коронавирусом, 300 человек выздоровели, 28 погибли. У Всемирной организации здравоохранения статистика обновлялась на час позже, и цифры немного ниже: 1882 заболевших и 25 умерших.

Евгений Богданов, «Фонтанка.ру»

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (16)

Radwind
Вот где настоящая забота о людях!!! А у нас:
https://vk.com/video-68471405_456280523?list=57d15261199fc3d02a
VF812
В чужих руках все всегда толще, особенно, если об этом пришет Ф. Все, кто по найму выставлены за свой счет до 01 июня. Правда, там существует реальный профсоюз, на который сейчас люди рассчитывают. А так - все чудесно.
260741301
Россия была бы приблизительно такой же, не приди 100 лет назад большевистское ворьё к власти...
Правда, в то же время, кабы не совок, не было бы и совкового Китая, следовательно, не было бы и пандемии...
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