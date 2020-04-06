Высокий уровень дигитализации и социального обеспечения позволил Финляндии встретить пандемию готовой настолько, насколько это было возможно. Теперь финны ходят к врачу онлайн, судятся через скайп, заказывают все домой и получают деньги от государства.

Две тысячи евро на руки и вся жизнь онлайн. Как Финляндия оказалась готова к коронавирусу

Фото: Коллаж/«Фонтанка.ру«/pixabay.com

Спрос на удаленные приемы врачей в Финляндии вырос в геометрической прогрессии с момента распространения коронавируса. Больницы ввели возможность рассказать о возникших COVID-симптомах в круглосуточном чате без необходимости выходить из дома. Предполагается, что специалист на основании этих данных сможет решить, стоит ли принимать какие-то меры или нет.

Лишь за неделю в конце марта в крупной финской клинике Terveystalo было проведено 25 тысяч приемов по видеосвязи, тогда как год назад этот показатель был всего 2500. «За последние две недели потребность в удаленных приемах выросла настолько, что были подготовлены сотни специалистов. Среди них есть врачи вплоть до физиотерапевтов и психотерапевтов», — рассказала директор департамента цифровых медицинских услуг Terveystalo Пиа Уэстман в комментарии медицинскому изданию.



Система дистанционного приема разрабатывалась финнами давно, и была в первую очередь предназначена для небольших населенных пунктов, где не всегда есть нужный специалист. В 2016 году министерство здравоохранения и соцобеспечения даже приравняло услуги дистанционной медицины к традиционным визитам. Большая часть таких приемов — это просто общение пациента с доктором, но увеличивается и использование специальных гаджетов.

Однако сделать все онлайн не получится. «Беременных вообще никак не оберегают. Я должна планово ходить в больницу сдавать анализы туда, где и все больные коронавирусом», — рассказала читательница «Фонтанки» из Хельсинки Александра.

Компании цифровизируются или просят помощи у государства

Почти половина всех работающих финнов в той или иной мере могут выполнять свои функции из дома. В последние годы работа на удаленке становилась все более популярной, а с приходом коронавируса Финляндия переживает «революцию в трудовой жизни». Такие оценки дает влиятельная Конфедерация финской промышленности. «Теперь, когда мы следуем рекомендациям [соблюдать самоизоляцию], осмелюсь поспорить, что мы увидим национальный день удаленной работы. И я верю, что эта практика продолжится и после карантина», — рассказал ведущий эксперт организации Мика Тууляйнен YLE.



«Итоговое заседание совета директоров в нашей компании прошло по видеосвязи. К тому же у нас есть цифровая подпись, поэтому необязательно физически присутствовать в офисе», — сообщила читательница «Фонтанки» Майя.

Самыми пострадавшими считаются организаторы мероприятий, различные мастерские, индустрия туризма и рестораны, то есть все то, где не обойтись без человеческого контакта. Пострадавшие индивидуальные предприниматели смогут обратиться в муниципалитеты за выплатой 2000 евро помощи от коронавируса. На поддержку бизнеса было выделено 160 миллионов евро, из расчета, что как минимум 55 тысяч бизнесменов попросят помощи у государства. Читательница «Фонтанки» Полина, которая работает как индивидуальный предприниматель, сообщила, что собирается подавать документы на пособие. «Оно для предпринимателей нужно, чтобы, например, либо аренду платить, либо текущие расходы», — отметила она.

Для того чтобы обратиться в финское ведомство социального обеспечения Kela, также можно не покидать карантин. В стране уже давно все общение с властями переведено по максимуму в онлайн. И даже паспорт можно поменять по Интернету. Нововведением 2020-го станут судебные заседания онлайн. В начале года вступил в силу закон raahenseutu.fi/videoyhteyden-kaytto-tuo-lisaa-sujuvuutta-oikeuden/367311, который расширил возможности использования видеосвязи в судах. Стимулом для этого стало желание сократить командировочные расходы, однако в эпоху пандемии новинка пришлась как нельзя кстати.



Ретейл уходит в онлайн. Таксисты развозят продукты

Финские магазины, которые раньше только экспериментировали с интернет-продажами, активно начали уходить в Сеть во время коронавируса. Так, Clas Ohlson и Wolt бросили силы на онлайновые продажи. С помощью приложения человек может заказать товар, который доставят на дом. Самые популярные лоты — это лампочки и зажигалки. «Средняя цена [заказываемых] продуктов не особенно высокая», — отмечает генеральный директор Clas Ohlson Вирпи Вииникайнен. Правда, стоимость доставки в Хельсинки не чета Петербургу — 3,90 евро за полтора километра от района Камппи, а за следующие 500 метров придется отдать по евро.

Бум переживает и сайт tori.fi (финский аналог Avito), который фиксирует возросший интерес пользователей к оборудованию для домашних тренировок. Такие товары ищут по 35 тысяч раз в день, что в 200 раз больше, чем раньше.

Другие отрасли вынуждены подстраиваться под изменившуюся реальность. Сфера пассажирских перевозок в Финляндии переживает сложные времена в эпоху пандемии — финны стали на 90% меньше пользоваться такси. Один из главных заказчиков последних дней — это государство, которое оплатило поездки от аэропорта Хельсинки для возвращающихся из-за COVID-2019 финнов. Перевозчики теперь сотрудничают и с интернет-магазинами по доставке товаров и даже продуктов.

