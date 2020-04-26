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В Петербурге умер второй врач с COVID-19

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26.04.2020 13:34
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В больницах Уханя не осталось пациентов с коронавирусом

Из клиник китайского города Уханя выписаны все пациенты с коронавирусом.

«Благодаря общим усилиям уханьских врачей и помогающим им со всей страны медикам по состоянию на 26 апреля в больницах Уханя ноль пациентов с коронавирусной инфекцией», — в воскресенье приводят слова представителя государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн РИА Новости.

С начала эпидемии в мегаполисе выявили 50 333 случая COVID-19, именно в Ухане зимой 2019 года произошла первая вспышка вируса нового типа. Последнего тяжелобольного пациента тут вылечили 24 апреля. После того как заболевание начало распространяться по Китаю, от него пострадали больше 50 тысяч человек. Вирус передался даже местным кошкам, что стало доказательством того, что COVID-19 с лёгкостью преодолевает межвидовой барьер.

Число заразившихся во всем мире насчитывает больше 2,8 миллиона человек, умерли 200 тысяч.

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