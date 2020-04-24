СМИ: В китайском Ухане вылечили последнего тяжелобольного пациента

«Согласно только что поступившим данным, в Ухане вылечили последнего больного, у которого заболевание, вызванное коронавирусом, протекало в тяжелой форме, и на сегодняшний момент число таких пациентов в этом городе равно нулю», — цитирует местное издание представителя Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэна.

Последнего тяжелобольного пациента вылечили в больнице китайского города Ухань, где ранее была зарегистрирована первая в мире вспышка COVID-19. Об этом 24 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на китайскую газету «Жэньминь жибао».

В конце прошлого года в городе Ухань провинции Хубэй была зарегистрирована первая в мире вспышка новой коронавирусной инфекции COVID-19. С того момента в Китае было подтверждено более 50 тысяч случаев заражения, среди которых около четырех тысяч — с летальным исходом.

В России на сегодня известно о 68,6 тысячи зараженных коронавирусом, из которых 5849 — за последние сутки. Более 5,5 тысячи человек выздоровело, умерли 615.

В Петербурге за минувшие 24 часа выявили 253 носителя новой инфекции, а их общее число возросло до 2711. Северная столица занимает третье место в списке российских городов по количеству случаев заражения COVID-19.