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24.04.2020 12:34
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СМИ: В китайском Ухане вылечили последнего тяжелобольного пациента

Последнего тяжелобольного пациента вылечили в больнице китайского города Ухань, где ранее была зарегистрирована первая в мире вспышка COVID-19. Об этом 24 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на китайскую газету «Жэньминь жибао».

«Согласно только что поступившим данным, в Ухане вылечили последнего больного, у которого заболевание, вызванное коронавирусом, протекало в тяжелой форме, и на сегодняшний момент число таких пациентов в этом городе равно нулю», — цитирует местное издание представителя Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэна.

В конце прошлого года в городе Ухань провинции Хубэй была зарегистрирована первая в мире вспышка новой коронавирусной инфекции COVID-19. С того момента в Китае было подтверждено более 50 тысяч случаев заражения, среди которых около четырех тысяч — с летальным исходом.

В России на сегодня известно о 68,6 тысячи зараженных коронавирусом, из которых 5849 — за последние сутки. Более 5,5 тысячи человек выздоровело, умерли 615.

В Петербурге за минувшие 24 часа выявили 253 носителя новой инфекции, а их общее число возросло до 2711. Северная столица занимает третье место в списке российских городов по количеству случаев заражения COVID-19.

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Комментарии (2)

260968081
Когда же мы доживем до этого события?
Pilat
Коммунистический подход к делу в который раз себя полностью оправдал.
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