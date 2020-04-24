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24.04.2020 20:14
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«Открытая Россия» передала защитные костюмы и маски станции скорой помощи Петродворцового района

Незарегистрированная общественная организация «Открытая Россия» 24 апреля передала медикам станции скорой помощи в Петродворцовом районе защитные костюмы и маски. Об этом «Фонтанке» исполнительный директор ОР Андрей Пивоваров.

Станции передали 300 костюмов «Каспер №3» и 300 защитных масок на сумму 115,5 тысяч рублей. СИЗ, пояснил Пивоваров, были закуплены на пожертвования. Ранее «Открытая Россия» доставила партию защитных щитков в петербургские родильные дома № 1, 10 и 17 тысяча штук была закуплена, еще 150 производитель передал бесплатно.

Кроме того, организация собирает средства и закупает на них защиту для медработников, которые борются с коронавирусом в Перми, Великом Новгороде и Челябинской области.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

261065101
От лица всех жителей ПЕТЕРГОФА хочу выразить благодарность ОТКРЫТОЙ РОССИ и лично ПИВОВАРОВУ за своевременный и нужный для нашей подстанции Скорой помощи подарок в виде защитных средств медикам.
У НАС в этом поразделении на скорой помощи работают очень грамотные и отзывчивые врачи и медсестры.В ПЕТЕРГОФЕ СКОРУЮ долго ждать не приходится .СПАСИБО
261052481
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Печенег (Snaky) Половцев
Хм. 192 рубля на каспер с маской? Походу они так и останутся "незарегистрированными".. Потому что демпингуют. Ибо тот-же набор, недавно представленный в сколково, однозначно не влезет в данную сумму.
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