«Открытая Россия» передала защитные костюмы и маски станции скорой помощи Петродворцового района
Незарегистрированная общественная организация «Открытая Россия» 24 апреля передала медикам станции скорой помощи в Петродворцовом районе защитные костюмы и маски. Об этом «Фонтанке» исполнительный директор ОР Андрей Пивоваров.
Станции передали 300 костюмов «Каспер №3» и 300 защитных масок на сумму 115,5 тысяч рублей. СИЗ, пояснил Пивоваров, были закуплены на пожертвования. Ранее «Открытая Россия» доставила партию защитных щитков в петербургские родильные дома № 1, 10 и 17 тысяча штук была закуплена, еще 150 производитель передал бесплатно.
Кроме того, организация собирает средства и закупает на них защиту для медработников, которые борются с коронавирусом в Перми, Великом Новгороде и Челябинской области.