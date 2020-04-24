Из Мойки подняли перила и тумбы, скинутые туда в финале погони. Одна секция «убита» напрочь
Водолазная группа СПб ГБУ «Мостотрест» в ночь на 24 апреля подняла со дна Мойки перильное ограждение и гранитные тумбы, попавшие туда при ДТП 18 апреля. Безопасный проход по набережной обеспечен.
Как сообщает пресс-служба учреждения, сразу после ДТП аварийная служба установила временное ограждение. После того как сбитые фрагменты достали из реки, стало понятно, что одна секция перил сильно повреждена и не подлежит восстановлению. Можно ли использовать в дальнейшем две другие секции и гранитные тумбы, специалистам ещё предстоит выяснить. Работа по возмещению расходов на восстановление набережной будет проведена «Мостотрестом» в установленном законом порядке, отмечается в сообщении.
Авария случилась, напомним, в субботу на набережной Мойки между Поцелуевым и Краснофлотским мостом, напротив дома 69 по Большой Морской. «Хёндэ Солярис», за которым гналась полиция, врезался в ограждение, перевернулся и завис над водой. «Фонтанка» публиковала видеозапись кульбита. Водитель оказался нетрезв.