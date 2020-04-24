FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +3
75.13р81.15р
Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
24.04.2020 15:05
0
Печать

Из Мойки подняли перила и тумбы, скинутые туда в финале погони. Одна секция «убита» напрочь

Водолазная группа СПб ГБУ «Мостотрест» в ночь на 24 апреля подняла со дна Мойки перильное ограждение и гранитные тумбы, попавшие туда при ДТП 18 апреля. Безопасный проход по набережной обеспечен.

Фото: пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест»
Фото: пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест»
Фото: пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест»
Фото: пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест»
Фото: пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест»

Как сообщает пресс-служба учреждения, сразу после ДТП аварийная служба установила временное ограждение. После того как сбитые фрагменты достали из реки, стало понятно, что одна секция перил сильно повреждена и не подлежит восстановлению. Можно ли использовать в дальнейшем две другие секции и гранитные тумбы, специалистам ещё предстоит выяснить. Работа по возмещению расходов на восстановление набережной будет проведена «Мостотрестом» в установленном законом порядке, отмечается в сообщении.

Авария случилась, напомним, в субботу на набережной Мойки между Поцелуевым и Краснофлотским мостом, напротив дома 69 по Большой Морской. «Хёндэ Солярис», за которым гналась полиция, врезался в ограждение, перевернулся и завис над водой. «Фонтанка» публиковала видеозапись кульбита. Водитель оказался нетрезв.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний