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24.04.2020 11:40
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Мать Неймара рассталась с 23-летним киберспортсменом, узнав о его любви к мужчинам

Драма, достойная мыльной оперы, произошла в семье нападающего футбольной сборной Бразилии и парижского клуба ПСЖ Неймара. Как пишет Daily Mail в пятницу, 24 апреля, его 52-летняя мать Надин Гонсалвес ранее рассталась с 23-летним киберспортсменом Тьяго Рамосом, узнав его о гомосексуальных наклонностях.

В прошлом Рамос встречался с поваром Неймара и с известным бразильским актёром Карлиньосом Майей. В общей сложности Надин и Рамос встречались один месяц.

23-летний Тьяго Рамос выступает за команду 4k Easy на турнирах по Free Fire — королевской битве для мобильных устройств, которая очень популярна в Бразилии.

— Мы встречались с 2017-го до лета 2018-го, — ранее рассказывал пиар-консультант Ириналдо Оливер, бывший парень Рамоса. — Я был шокирован новостями о том, что он начал отношения с мамой Неймара, мой телефон не переставал звонить. Мне присылали фото, где он обнимается с ней. Я был удивлен. Я всегда знал, что он смотрит в том числе и на женщин, но никогда не видел его с ними.

Неймар — лидер сборной Бразилии и парижского клуба ПСЖ. Ему принадлежит трансферный рекорд: летом 2017 года «Барселона» продала его в ПСЖ за 222 млн евро.

В 2019 году Неймара обвиняли в изнасиловании.

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