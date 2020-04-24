Мать Неймара рассталась с 23-летним киберспортсменом, узнав о его любви к мужчинам

Драма, достойная мыльной оперы, произошла в семье нападающего футбольной сборной Бразилии и парижского клуба ПСЖ Неймара. Как пишет Daily Mail в пятницу, 24 апреля, его 52-летняя мать Надин Гонсалвес ранее рассталась с 23-летним киберспортсменом Тьяго Рамосом, узнав его о гомосексуальных наклонностях.

В прошлом Рамос встречался с поваром Неймара и с известным бразильским актёром Карлиньосом Майей. В общей сложности Надин и Рамос встречались один месяц.

23-летний Тьяго Рамос выступает за команду 4k Easy на турнирах по Free Fire — королевской битве для мобильных устройств, которая очень популярна в Бразилии.