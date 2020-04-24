Жители регионов смогут оформлять рабочие пропуска только на 12 часов

Систему выдачи пропусков, которую разработали в Минкомсвязи, можно будет использовать в любом регионе, рассказал 24 апреля замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов в эфире телеканала РБК. Для регионов она будет бесплатной.
Как пояснил Качанов, оформленные гражданами пропуска для выхода на работу будут действовать 12 часов и предназначены для тех, кому поездка в офис будет требоваться эпизодически. Чтобы работник получил постоянный пропуск, действующий до конца карантина, заявку должен подать работодатель. В ней необходимо указать СНИЛС сотрудников, которым нужен пропуск. Корректность этих данных будет проверять Пенсионный фонд.
Оформить пропуск можно будет через портал госуслуг. На данный момент на нем зарегистрировано около 100 млн учетных записей, из которых примерно 75 млн — это подтвержденные аккаунты. Если у заявителя нет аккаунта на портале, он сможет оформить пропуск через мобильное приложение «Госуслуги.Стопкоронавирус».
По словам Качанова, формат пропуска будет единообразным для всей страны. Его можно будет предъявить не только в том регионе, где был получен документ. При создании системы разработчики исходили из того, что в каждом регионе пропуск захотят получить около 10% жителей. Степень защищенности портала госуслуг будет увеличена, чтобы избежать проблем, которые наблюдались в первые дни после запуска московской системы выдачи пропусков.