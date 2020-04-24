Жители регионов смогут оформлять рабочие пропуска только на 12 часов

Систему выдачи пропусков, которую разработали в Минкомсвязи, можно будет использовать в любом регионе, рассказал 24 апреля замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов в эфире телеканала РБК. Для регионов она будет бесплатной.

Как пояснил Качанов, оформленные гражданами пропуска для выхода на работу будут действовать 12 часов и предназначены для тех, кому поездка в офис будет требоваться эпизодически. Чтобы работник получил постоянный пропуск, действующий до конца карантина, заявку должен подать работодатель. В ней необходимо указать СНИЛС сотрудников, которым нужен пропуск. Корректность этих данных будет проверять Пенсионный фонд.

